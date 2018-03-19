Philips Lighting заявила о переименовании в Signify

Philips Lighting, один из важных игроков на рынке светотехники и интегрированных систем освещения, объявил о смене названия с Philips Lighting на Signify. Новое имя подчеркивает новые возможности освещения. Cвет сегодня стал умным, он может объединяться в системы, cобирать и передавать данные и менять представления о возможностях света.

Согласно условиям Лицензионного соглашения с Royal Philips, компания продолжит выпускать продукцию под брендом Philips.

«Мы рады объявить о смене названия компании – шаге, который станет новым этапом на пути нашего развития, – сказал Генеральный директор Philips Lighting, Эрик Рондола. – Новое имя точно отражает нашу стратегическую концепцию и дает потрясающую возможность представить обновленный и уникальный фирменный стиль, который будет и дальше объединять 32 тыс. наших сотрудников. В то же время мы гордимся, что продолжим выпускать продукцию под брендом Philips».

Смена названия Philips Lighting удовлетворяет условиям Лицензионного соглашения с Royal Philips о фирменном наименовании, согласно которому компания должна сменить имя, если Royal Philips больше не владеет контрольным пакетом акций. В связи со сменой названия компании, предложение о внесении изменений в устав Philips Lighting будет представлено на ежегодном собрании акционеров, которое пройдет 15 мая. Биржевой тикер Philips Lighting останется неизменным (Euronext: LIGHT).