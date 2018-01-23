ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе

Объединенная металлургическая компания совместно с SAP автоматизировала планирование и управление ремонтными работами на Выксунском металлургическом заводе. Проект реализован силами подразделения SAP Digital Business Services с использованием решений SAP Multiresource Scheduling и SAP Work Management (мобильное решение для ТОиР).

Директор по ИТ и интеллектуальным системам защиты ОМК Алексей Митенков отметил: «Сейчас мы находимся в фазе перехода на инновационную модель производства и сосредоточены на тех потенциальных возможностях, которые открываются при грамотном использовании накопленного индустриального опыта и современных технологических решений. Уже созданы инновационные лаборатории, работающие с бизнес-подразделениями – одна из которых занимается большими данными и прогнозной аналитикой. Совместными усилиями со специалистами SAP мы реализовали важнейший проект, так как снижение времени простоев оборудования и повышение эффективности ремонтов – ключевая задача для любого предприятия, имеющего большую технологическую базу».

Проект был реализован за 9 месяцев, в течение которых проанализировано и снабжено NFC-метками все оборудование, информация о них занесена в систему SAP. Стандартная функциональность SAP Work Manager 6.4 расширена за счет чтения RFID меток, которые подтверждают доступ к оборудованию и фильтруют данные в интерфейсах мобильного приложения. Кроме этого, решение доработано таким образом, чтобы обеспечить работу с рядом параметров на мобильных устройствах. В частности, на них теперь можно контролировать задания по обходам и ремонтам, отслеживать фактическое время устранения неисправностей и дефекты. Также фиксируются выполненные работы, привлеченный персонал и необходимые материалы.

Сотрудники могут оперативно просматривать техническую документацию на оборудование, его текущее состояние, а также самостоятельно вводить необходимую информацию через мобильное приложение. На базе решения SAP Multi Resource Scheduling по принципу «одного окна» было организовано рабочее место менеджера, ответственного за планирование ТОиР. В единой системе он может отслеживать запланированные заказы, перечень исполнителей с фиксацией квалификации, а также загруженность персонала. В системе возможно персональное назначение работ по ТОиР, как в ручном, так и в автоматическом режимах с учётом доступности работников.

Сейчас проект реализован на Выксунском металлургическом заводе, с участием около 150 пользователей мобильных устройств и 15 планировщиков, в дальнейшем запланировано тиражирование и на другие производственные площадки ОМК. По итогам внедрения ожидается сокращение простоев оборудования, экономический эффект проекта составит в 2018 году порядка 65 млн руб., при полной загрузке производственных мощностей. Кроме этого, планируется трехкратное ускорение процесса регистрации результатов работ по ТОРО, а также увеличение в 5 раз частоты выявления дефектов и неисправностей оборудования на ранней стадии.

Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS, отметил: «Современные технологические решения становятся неотъемлемой частью процессов техобслуживания и ремонтов, внедрение инновационных инструментов позволяет значительно нарастить эффективность ремонтных бригад, в частности за счет мобильных решений и носимой электроники, использование RFID-меток помогает отслеживать критические активы, детали и инструменты. В дальнейшем на основе накопленной статистики и данных по диагностике можно будет прогнозировать отказы производственного оборудования, что поможет значительно снизить время аварийных простоев».