BSS обновила банковскую систему CORREQTS Retail до версии 3.3.17

BSS представила новую версию современной системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц CORREQTS Retail v. 3.3.17, в которой внедрен ряд усовершенствований, повышающих удобство использования и скорость совершения операций клиентом.

В обновлении реализован перевод рублей внутри банка только по номеру счета; самостоятельная регистрация и восстановления пароля через банкоматы; проверки пользователя в момент его авторизации в систему на принадлежность к базе террористов/ экстремистов; отправка квитанций и заявлений на email и многое другое.

Переход на CORREQTS Retail v. 3.3.17 осуществляется с версии v. 3.3.16 в рамках договора сопровождения.