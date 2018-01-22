«Галактика» и «Фронтстеп СНГ» вместе займутся автоматизацией промышленных предприятий

«Галактика» и «Фронтстеп СНГ» заключили партнерское соглашение в области автоматизации бизнес–процессов промышленных предприятий.

Задачи стратегического планирования и управления производственными процессами являются актуальными для всех компаний в области машиностроения, приборостроения, авиакосмической отрасли, производителей электроники и высокотехнологичного оборудования и предприятий оборонно–промышленного комплекса.

«Фронтстеп СНГ» обладает отраслевой экспертизой и успешным опытом реализации комплексных проектов по управ¬лению производственными предприятиями. Сотрудничество поможет компаниям усилить свои позиции в отраслях промышленности и предложить новые возможности для заказчиков.

«У нас уже стартовал совместный проект на одном из предприятий радиоэлектронной промышленности по созданию системы планирования и оперативного управления производством на базе нашей системы управления производственными процессами «Галактика АММ». – отметил член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков. – Успешная реализация проекта послужит началом ряда успешных и интересных совместных внедрений».

«Более 20 лет назад мы выбрали в качестве своей целевой ниши предприятия с дискретным типом производства, и за прошедший период нарастили отраслевую экспертизу в области систем управления, автоматизировав более 130 промышленных предприятий. В партнерстве с коллегами из корпорации «Галактика» мы рассчитываем на синергетический эффект в результате объединения накопленного опыта и технологических новаций», – сказал Владимир Мусин, генеральный директор «Фронтстеп СНГ».