Сolumbus занялась консалтинговой практикой решений «1С»

Columbus объявила о начале развития направления решений «1С». В ближайших планах компании – предоставление облачных сервисов и продуктов вендора, а также консалтинговых услуг по построению комплексных систем управления финансами, бухгалтерией, персоналом, продажами, логистикой и др.

Наряду с осуществлением проектов по автоматизации и учету бизнес-процессов на базе программных продуктов «1С», целями специалистов новой практики Columbus станут подбор оптимальных решений для отдельных отраслей бизнеса, техническая поддержка и обслуживание, обучение пользователей работе с «1С», а также развитие функциональных возможностей систем.

«Желания клиентов вдохновляют нас на поиск идей и движение в новых направлениях. Я рад объявить нашим заказчикам о создании практики решений 1С, подкрепленной нашими отраслевыми компетенциями, сопутствующим сервисом, технологиями и методологиями Columbus», – сказал Денис Стороженко, генеральный директор компании Columbus Russia & CIS.

Компания планирует работать с заказчиками, рассматривающими в качестве основной учетной системы решения линейки «1С» как на базе «комплексных», так и отдельных отраслевых конфигураций. Также в сфере интересов Columbus будут клиенты, использующие «1С» для ведения регламентированного учета. Специалисты новой практики будут отвечать за проекты внедрения решений «1С», а также организацию корпоративной технической поддержки и развития функциональных возможностей систем в рамках программы Columbus Care.

Columbus отличает системный подход к развитию бизнеса заказчиков, позволяющий аккумулировать в своих проектах новейшие идеи, лучшие практики отраслей и ИТ-инновации. Подходы к осуществлению проектов проверены на практике, учитывают российский и международный опыт, а также опираются на знание особенностей работы таких отраслей бизнеса, как розничная торговля, дискретное производство, пищевая промышленность и дистрибуция.

Среди новых продуктов компании – «1С:ERP Управление предприятием 2», «1С: Управление торговлей 11», «1С: Зарплата и Управление Персоналом», «1С: Бухгалтерия Предприятия 8.3», «1С: Комплексная автоматизация», «1С:CRM», «1С: Управление холдингом», «1С: Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками», «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» и другие.