СХД RAIDIX 4.6 обеспечивает целостность данных при сбое питания

«Рэйдикс» выпустила новую версию управляющего ПО для систем хранения данных – RAIDIX 4.6. ПО RAIDIX устанавливается на стандартное серверное оборудование и позволяет строить отказоустойчивые высокопроизводительные системы хранения данных для ресурсоемких отраслей.

Используя собственные RAID-алгоритмы, упреждающую реконструкцию данных и интеллектуальный механизм обеспечения QoS (качества обслуживания), RAIDIX обеспечивает высочайшие показатели ГБ/c и IOPS в медиаиндустрии, высокопроизводительных вычислениях (HPC), видеонаблюдении и корпоративном секторе – с минимальными затратами на аппаратное обеспечение.

Основной акцент в версии RAIDIX 4.5 (выпущена в октябре 2017) был сделан на производительности гибридного хранилища, эффективном кэшировании на твердотельных накопителях и виртуализации разрозненных SAN-систем. В рамках 4.5 были усовершенствованы процессы обработки данных в многопоточном режиме и применены собственные интеллектуальные алгоритмы для исключения избыточных уровней записи. Дополняя функциональность предыдущего релиза, RAIDIX 4.6 позволяет защитить кэш на запись, обеспечивает поддержку новых адаптеров 100 Гбит и включает в себя другие полезные функции.

В версии 4.6 разработчики RAIDIX внедрили защиту кэша на запись с использованием энергонезависимой памяти (NVDIMM-N). Системы хранения данных на базе RAIDIX с поддержкой NVDIMM предотвращают потерю данных в случае отключения питания и других аварий на узле. В отличие от аппаратного контроллера NVDIMM не требует замены батареи, а СХД на базе энергонезависимой памяти не требует дополнительного контроллера для обеспечения надежности. Таким образом, данный механизм защиты сочетает в себе высокую скорость записи с кэшированием и надежность синхронной записи.

Расширяя матрицу совместимости, RAIDIX 4.6 предоставляет администратору возможность подключения к клиентским машинам с Linux посредством высокопроизводительных интерфейсов InfiniBand Mellanox ConnectX-4 100 Гбит. В результате RAIDIX обеспечивает минимальные задержки и повышенную производительность в сфере больших данных, HPC и корпоративной среде. Кроме того, в RAIDIX 4.6 внесен целый ряд улучшений в плане удобства использования и управления ресурсами.

«Рэйдикс» последовательно развивает продукт в соответствии с высокими требованиями индустрии и ключевыми запросами бизнеса. Среди них высокая производительность – параллелизация RAID-вычислений для достижения наибольшей продуктивности; непрерывность бизнес-процессов – благодаря патентованным уровням RAID система обеспечивает доступность данных даже в случае отказа нескольких дисков; оптимальное соотношение цены и производительности – максимальная утилизация ресурсов стандартного аппаратного обеспечения и снижение стоимости владения системой; гибкость и универсальность – поддержка протоколов SAN и NAS, большинства операционных систем и ресурсоемких профессиональных приложений.