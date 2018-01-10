«Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех приступил к поставкам осветительных блоков автомобильных модулей системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В настоящее время холдинг ежемесячно выпускает около 15 тыс. изделий в интересах АВТОВАЗа.

Блоки БОС-80 и БОС-90, представляющие собой центральный плафон освещения с кнопкой экстренного вызова, используются в новейших моделях отечественного автогиганта - LADA Vesta, LADA Vesta SW/SW Cross и LADA XRAY. В ближайшее время АВТОВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях.

Поставщиком аппаратуры выступает «Рязанский радиозавод» (в структуре холдинга входит в концерн «Созвездие»).

«Рязанский радиозавод» участвует в производстве модулей государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» с 2016 года. Прежде предприятие осуществляло поверхностный и навесной монтаж печатных плат, входящих в состав осветительных блоков. В настоящее время «Рязанский радиозавод» осуществляет полную сборку изделия и на 100% покрывает потребности заказчика, - «ЛайтТек Плюс» (Рязань).

Предполагается, что в перспективе объем производства блоков будет увеличен.

«Предприятия Росэлектроники обладают сильными компетенциями в разных направлениях радиоэлектроники. На этой базе мы стремимся достичь значительной синергии, формируя из отдельных компонентов конечные продукты, пакетные предложения для тех или иных рынков. Например, «Рязанский радиозавод», кроме блоков «ЭРА-ГЛОНАСС, выпускает в интересах автопрома отражатели для фар и стоп-сигналы, блоки управления предпусковых обогревателей для автомобилей, работающих в северных регионах при низких температурах», - сообщил директор по внешним коммуникациям «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

Предприятия холдинга «Росэлектроника» занимают ведущие позиции в производстве компонентов для системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Так, ведущий российский разработчик навигационной микроэлектроники – московское НИИМА «Прогресс» – в настоящее время проектирует модем для автомобильного модуля, который станет первым отечественным устройством подобного рода. Ожидается, что разработка будет завершена в 2018 году и позволит повысить локализацию производства модулей до 50%.

Кроме того, специалисты НИИМА «Прогресс» примут участие в создании инфраструктуры спутниковой навигации в Армении, соответствующее соглашение о намерениях было подписано в октябре прошлого года.