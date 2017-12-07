«Барс Груп» защищает конфиденциальные данные в системах сферы образования

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» госкорпорации Ростех, обеспечила возможность взаимодействия программного комплекса по защите конфиденциальной информации «Bars.Up.Access Manager» с продуктами линейки «Барс. Образование».

«Образовательный сектор работает с огромным потоком персональных данных учащихся и преподавателей. В условиях существующих киберугроз, внедрение «Bars.Up.Access Manager» в собственную продуктовую линейку решает актуальный вопрос для заказчика – обеспечение безопасности защищаемой информации в системе», - сказал заместитель генерального директора «Барс Груп» Камиль Ибрагимов.

«Bars.Up.Access Manager» предоставляет возможность интеграции с продуктами «Барс. Образование – Контингент обучающихся», «Барс. Образование – Электронный детский сад», «Барс. Образование – Электронная школа», «Барс. Образование – Электронный колледж», «Барс. Образование – Дополнительное образование», что позволяет обеспечить требуемый уровень защиты персональных данных в информационных системах сферы образования, созданных на базе программных продуктов «Барс Груп».

Внедрение «Bars.Up.Access Manager» обеспечит защиту хранения и обработки конфиденциальной информации, контроль и технологии единой точки доступа, снижение рисков несанкционированного входа. Программный комплекс также реализует сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности для обеспечения возможности просмотра и анализа информации о действиях отдельных пользователей.

«Bars.Up.Access Manager» имеет сертификат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.