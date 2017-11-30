«РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», стала победителем конкурса Российского союза автостраховщиков (РСА) по выбору разработчика программного решения для организации информационного обмена между страховыми компаниями и государственными ведомствами через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Возможность получения информации о документах страхователя и транспортном средстве через СМЭВ упростит процесс оформления полиса ОСАГО, сделает его общедоступным и минимизирует риски фальсификации при оформлении страховки.

В рамках реализации проекта «РТ Лабс» разработает подсистему АИС ОСАГО «Информационное взаимодействие», которая позволит страховщикам получать сведения о транспортных средствах и их владельцах от Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой службы, Министерства обороны, Федеральной таможенной службы и АО «Электронный паспорт». Решение будет развернуто на базе Национальной облачной платформы «Ростелекома».

РСА будет консолидировать запросы страховых компаний и отправлять их в СМЭВ версий 2 и 3 для получения необходимой информации. Ключевым звеном в этом процессе обмена данными станет Комплексная платформа доступа, разработанная «РТ Лабс» для организации взаимодействия коммерческих организаций с инфраструктурой Электронного Правительства. «РТ Лабс» будет также осуществлять комплексную круглосуточную техническую поддержку Подсистемы в течение года с момента запуска решения.

«Реализация проекта даст страховым компаниям возможность отказаться от сканирования документов страхователя и транспортного средства и запрашивать у автовладельцев минимум данных при оформлении полисов ОСАГО», - отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) является частью федеральной инфраструктуры Электронного Правительства, единственным исполнителем работ по развитию которой выступает «Ростелеком». Подключением к СМЭВ уже пользуются кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды и многофункциональные центры, бюро кредитных историй, Госкорпорации «Росатом» и «РОСКОСМОС». С 1 июня 2018 года к СМЭВ будут подключены операторы сотовой связи.

«Внушительный опыт и уникальные компетенции, накопленные за восемь лет эксплуатации и развития инфраструктуры Электронного Правительства, позволят нам разработать программное решение, отвечающее потребностям членов РСА в организации устойчивой коммуникации с органами исполнительной власти. Организация процесса информационного обмена с ведомствами выведет рынок страхования на качественно новый уровень, повысит эффективность бизнес-процессов страховщиков и упростит бюрократические процедуры. Мы рассматриваем этот проект как важный этап на пути создания гармоничной модели взаимодействия общества и бизнеса с государством», - отметил Михаил Бондаренко, генеральный директор «РТ Лабс».