РСК представила новое HPC-решение «РСК Торнадо» на базе Intel Xeon Scalable

Группа компаний РСК продемонстрировала на SC17, крупнейшей мировой суперкомпьютерной конференции и выставке, новое поколение своего решения «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением на базе процессоров семейства Intel Xeon Scalable. Новые высчислительные узлы были представлены на стенде РСК и на стенде Intel Channel Pavilion.

РСК также анонсировала свои планы вступления в программу Intel Select Solutions, а именно намерения предложить решение класса Intel Select Solution for Simulation and Modeling. Это направление развития программы Intel Select Solutions было объявлено корпорацией Intel на SC17. Новая программа нацелена на расширение партнерской экосистемы с целью ускорения развития передовой инфраструктуры для центров обработки данных и упрощения процесса выбора, внедрения и оптимизации специализированных прикладных решений, в том числе в области высокопроизводительных вычислений.

Intel Select Solutions — это семейство оптимизированных и протестированных решений на основе процессоров семейства Intel Xeon Scalable, предназначенных для современных сложных прикладных задач уровня центров обработки данных. РСК является единственной российской компанией, объявившей о своих планах присоединения к программе Intel Select Solutions.

РСК предлагает заказчикам универсальные высокоплотные решения «РСК Торнадо» на базе полного набора компонент для создания современных кластерных вычислительных систем различного масштаба с 100% жидкостным охлаждением в режиме «горячая вода», включая высокопроизводительные вычислительные узлы на базе старших моделей процессоров Intel Xeon Platinum и Intel Xeon Gold, входящих в состав платформы Intel Xeon, серверных плат Intel Server Board S2600BP с установленными на них высокоскоростными твердотельными дисками с интерфейсом NVMe в высокоплотных форматах М.2, включая новейшие Intel Optane SSD DC P4800X Series.

В состав решения «РСК Торнадо» входит коммутатор Intel Omni-Path Edge Switch 100 Series со 100% жидкостным охлаждением, что позволяет обеспечить высокую эффективность работы системы охлаждения в режиме «горячая вода» и наиболее низкую совокупную стоимость владения системой.

Кластерное решение «РСК Торнадо» на базе процессоров семейства Intel Xeon Scalable установило новый мировой рекорд вычислительной плотности для высокопроизводительных решений, основанных на процессорах Intel Xeon — 685,44 ТФЛОПС для операций с двойной точностью, а также рекорд производительности на объем на уровне 535 ТФЛОПС/куб. м и лидирующей энергетической плотности 100 кВт в стандартном вычислительном шкафу 42U (80x80x200 см).

Решение «РСК Торнадо» на базе серверных процессоров Intel обладает передовыми показателями компактности и вычислительной плотности (до 153 узлов в одном стандартном шкафу 42U), высоким уровнем энергоэффективности, а также обеспечивает возможность стабильной работы вычислительных узлов в режиме «горячая вода» при температуре хладоносителя до +65 °С на входе в вычислительные узлы и коммутаторы. Работа в режиме «горячая вода» для данного решения позволяет применить круглогодичный режим free cooling (24x365), используя только сухие градирни, работающие при температуре окружающего воздуха до +50 °С, что, в свою очередь, позволяет полностью избавиться от чиллеров. В результате среднегодовой показатель PUE системы, отражающий уровень эффективности использования электроэнергии, составляет менее чем 1,06, что является выдающимся результатом для HPC-индустрии.

Высокая доступность, отказоустойчивость и простота использования вычислительных систем, созданных на базе решений РСК для высокопроизводительных вычислений, также обеспечиваются благодаря передовой системе управления и мониторинга на базе интегрированного программного стека «РСК БазИС». Эта система является открытой и расширяемой платформой, созданной на основе ПО с открытым исходным кодом и микроагентной архитектуры.

Она позволяет осуществлять управление как центром обработки данных в целом, так и отдельными его элементами, такими как: вычислительные узлы, коммутаторы, инфраструктурные компоненты, задачи и процессы. Все элементы комплекса (вычислительные узлы, блоки питания, модули гидрорегулирования и др.) имеют встроенный модуль управления, что обеспечивает широкие возможности для детальной телеметрии и гибкого управления. Конструктив шкафа позволяет заменять вычислительные узлы, блоки питания и гидрорегулирования (при условии применения резервирования) в режиме горячей замены без прерывания работоспособности комплекса. Большинство компонентов системы (таких, как вычислительные узлы, блоки питания, сетевые и инфраструктурные компоненты и т.д.) являются программно-определяемыми, что позволяет существенно упростить и ускорить как начальное развертывание, так и обслуживание, и последующую модернизацию системы. Жидкостное охлаждение всех компонентов обеспечивает длительный срок их службы.

В составе «РСК БазИС» имеются функциональные возможности по мониторингу и управлению территориально распределенными центрами обработки данных.