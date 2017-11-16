Ink запуcтила публичную продажу токенов после привлечения $35 млн ранних инвестиций

Ink запустила публичную краудсейл-кампанию. Проект представил биржу обмена активами интеллектуальной собственности, работающую на базе открытого блокчейна Qtum. В платформе также будет реализован протокол многосторонней межблокчейновой интеграции, позволяющий проводить обмен данных с Суверенным консорциумом блокчейнов — группой блокчейнов, призванных учитывать нормативно-правовые и культурные особенности отдельных регионов, с помощью которых пользователи из этих регионов смогут получить доступ к полному спектру инструментов Ink.

Создатели контента, в том числе писатели, музыканты и деятели искусства, часто оказываются в невыгодном положении, обусловленном структурой современной творческой индустрии и несовпадением их интересов с интересами других ключевых участников рынка. Нередко издатели выступают в роли своеобразных привратников, встающих на пути у многообещающих новых талантов, стремящихся пробиться в массы, невольно или намеренно отказывая им в сотрудничестве. И даже несмотря на достижения интернета и социальных сетей, сделавших возможным появление новых способов обращения к аудитории, простота, с которой контент может быть скопирован в сети, приводит к тому, что создатели оригинальных работ теряют крупную часть потенциальной прибыли.

Ink обещает устранить эти проблемы с помощью ряда блокчейн-инструментов. Будучи первой в мире системой регистрации интеллектуальной собственности на базе блокчейн, проект уже привлек значительное внимание ранних инвесторов, а вместе с ним и финансирование на сумму свыше $35 млн в закрытых и публичных раундах предварительной продажи. В ходе октябрьского закрытого размещения токенов стартап собрал около 4 тыс. BTC, или приблизительно $28 млн, а недавняя публичная предпродажа завершилась привлечением дополнительных 800 тыс. токенов QTUM общей стоимостью $8,5 млн.

Проект Ink был основан экспертом в области интеллектуальной собственности, опытным молодым предпринимателем и инвестором Тан Линем (Tang Ling) и получил поддержку видных бизнесменов, разработчиков, инвесторов и советников.

Публичная продажа токенов INK началась в 3:00 по московскому времени 11 ноября, а ее завершение намечено на 2:59 9 декабря, если доступные токены не будут распроданы раньше. Общий запас INK представляет собой 1 млрд QRC20-совместимых токенов, функционирующих на платформе Qtum. Половина этого объема доступна инвесторам, 178,5 млн из нее предлагается в рамках публичного краудсейла.

В ходе публичной стадии предусмотрена скидка для ранних покупателей: с 11 по 19 ноября токены будут продаваться по цене 2450 INK за 1 ETH (или 58750 INK за 1 BTC). Минимальная целевая сумма сборов составляет 7.5 тыс. BTC, а максимальное ограничение — 11. тыс. BTC. Востребованность токенов уже была подтверждена высоким спросом: все доступные на платформах LBank и LeekICO токены были распроданы менее чем за 24 часа.

В отличие от множества других кампаний по распространению токенов, Ink уже достигла договоренностей по размещению своих токенов с целым рядом бирж, а именно австралийской Exx, таиландской Bitthai, канадской Allcoin и гонконгской ZB.

Разработка Ink началась в апреле 2016 года, когда проект прошел seed-раунд и были получены первые инвестиции. Международная компания Ink Lab Foundation Ltd основана в мае 2017 года.