Bentley расширяет линейку облачных сервисов на основе Microsoft Azure

Bentley Systems представила новую версию ProjectWise Connect Edition с облачными сервисами, предоставленными Microsoft Azure. Услуги на основе Azure дополняют услугу ProjectWise Design Integration – проверенный продукт для общего использования совместно работающими инженерными командами, и могут быть развернуты на месте в качестве облачного сервиса или в любой гибридной комбинации.

Посредством общей платформы Azure проектные организации, использующие как новые «365 Services» ProjectWise Connect Edition, так и Microsoft Office 365, будут получать все больше преимуществ от внедрения цифровых процессов, что позволит повысить производительность предприятия в целом. Наряду с «365 Services» общая среда данных Bentley, совместно используемая между ProjectWise и AssetWise, теперь включает в себя сервисы Components Center, ContextShare, ConstructSim Completions и iModelHub.

Новые облачные сервисы ProjectWise Connect Edition для комплексной реализации проектов включают управление проектной документацией (Deliverables Management) для создания, отправки и получения предоставляемой документации и запросов на получение информации; разрешение проблем (Issues Resolution) для представления, управления и решения проблем; управление данными на местах (Field Data Management) для конфигурируемого сбора данных на основе форм; панели наблюдения за ходом выполнения проекта (Project Performance Dashboards) для понимания хода проекта; совместный доступ (Share), чтобы широко и надежно делиться общей проектной информацией; а также управление строительством (Construction Management) для управления контрактом, стоимостью, изменениями и рисками.

Рон Перкинс (Ron Perkins), вице-президент HDR Inc., сказал: «Интеграция между ProjectWise Construction Management и ProjectWise Design Integration поможет сделать проекты более эффективными благодаря улучшению координации между проектными и конструкторскими группами. Возможность доступа к проектным чертежам и информации упростит доставку проектных данных нашим партнерам по строительству и поможет сэкономить время и уменьшить ошибки, исключив введение дублирующих данных».

Сервисы, способствующие как реализации проектов, так и эффективности активов, приносящие пользу пользователям ProjectWise и/или AssetWise, включают ContextShare - для доступа и обмена готовыми к разработке моделями реальности; iModelHub - для синхронизации и распространения изменений в рабочих процессах BIM; ConstructSim Completions; Components Center; 365 Services.

Bentley также анонсировала Navigator Web, который позволит пользователям получать доступ к моделям проектов и технической информации непосредственно из браузера. Navigator Web с высокой степенью эффективности даже с большими и сложными трехмерными моделями будет использоваться всеми облачными сервисами Connect Edition, которые могут быть полезны при интерактивном просмотре, визуализации, запросах или анализе моделей в стандартном интерфейсе браузера.

Критическая фаза любого проекта заключается в проверке того, что передаваемый объект соответствует подробным требованиям и спецификациям, оговоренным владельцем. ConstructSim Completions помогает как проектным организациям, так и владельцам продвигаться вперед и проверять готовность системы к эффективной сдаче проекта и приемке. Полностью интегрированный с ConstructSim Work Package Server, ConstructSim Completions позволяет организациям устранять ручной сбор данных с помощью автоматизированных контрольных листов и легко контролировать и автоматизировать рабочие процессы тестирования и проверки для отслеживания статуса и отчетности в режиме реального времени. Также целесообразно использовать систему при проведении пуско-наладочных испытаний, включая получение портальных отчетов о статусе на основе информационной панели и мобильные цифровые смарт-формы. ConstructSim Completions предоставляет важную проектную и строительную информацию при проведении пуско-наладочных испытаний, а также ускоряет готовность систем, снижает риск и сложность, обеспечивает улучшенную безопасность и завершение текущих методов.

Центр Компонентов - это облачная служба Azure для библиотек, которая объединяет в разных дисциплинах и приложениях семантическое содержимое каталогизированных компонентов, потенциально включающих данные поставщика, информацию об изготовлении, требования к компонентам (например, электрические спецификации и соединения), характеристики надежности и репрезентативные изображения необходимые для документации (например, 3D, планы, схемы). Центр Компонентов повторно используется в рабочих процессах BIM в разных моделях - от каталогизированного компонента до инженерного компонента, установленного и эксплуатируемого компонента.

Центр Компонентов инициализируется с библиотеками общих компонентов с соответствующей информацией и библиотеками от производителей и поставщиков, включая такие форматы, как RFA, но предназначен для поддержки и пополнения организациями пользователей.

Услуги общей среды данных от Bentley применяются для того, чтобы предприятия по проектированию инфраструктурных объектов, переходящие на цифровые технологии, могли в полной мере воспользоваться платформенно-ориентированными возможностями Microsoft Azure и оптимизировать свои текущие вложения в инструменты и данные Microsoft - от рабочих процессов на основе цифровых технологий и до усовершенствованной комплексной реализации проектов и повышения эффективности активов.

Билл Смит (Bill Smith), директор по информационным технологиям, Johnson, Mirmiran & Thompson (JMT), сказал: «При наличии такого количества инструментов для совместной работы в бизнесе, наша задача - собрать воедино нужные из них так, чтобы у пользователя возникло чувство целостности и гибкости, что стимулирует принятие и возвращение наших инвестиций в ИТ. Стратегия Bentley по интеграции ProjectWise с Office 365 решает эту проблему, позволяя повысить качество совместной работы и стандартизацию бизнес-процессов, одновременно обеспечивая единый доступ ко всем типам данных, связанных с проектом».