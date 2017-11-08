«БАРС Груп» и Cybernet запустили интегрированную информационную систему в Казахстане

«БАРС Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», в консорциуме с азербайджанской ИТ-компанией Cybernet разработала и запустила интегрированную информационную систему (ИСС), обеспечивающую устранение коррупционных рисков при оценке знаний медработников.

ИИС позволит проводить теоретический и практический экзамен для врачей и медсестер, выпускников медицинских вузов, резидентов, интернов, выпускников колледжей, профессорско-преподавательского состава. Регистрация, тестирование и подсчет результатов осуществляются автоматически и исключают возможность влияния человеческого фактора.

«Внедрение системы предотвратит случаи мошенничества при оценке компетенций медработника. Сотрудники медучреждений смогут совершенно безопасно проходить тестирование в системе, благодаря нескольким ступеням защиты информации и контролю разрешенных и несанкционированных доступов», - сказал генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Для каждого претендента создается личный электронный кабинет, который дает возможность выбирать дату и время экзамена, а также подавать заявку на участие в экзамене и отследить ее ход, не выходя из дома. Результаты тестирования мгновенно направляются в постоянно действующий личный кабинет претендента, и его невозможно удалить или изменить.

Полномасштабное внедрение ИИС при проведении оценки компетенции специалистов здравоохранения планируется с начала 2018 года. Это повысит качество и надежность проведения процедуры регистрации, тестирования и обработки результатов при оценке знаний медработников для допуска к практической деятельности. ИСС внедрена для Центра развития здравоохранения Республики Казахстан в рамках проекта Всемирного банка. Заказчик системы - Министерство здравоохранения Казахстана.