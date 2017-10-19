«Макс-Авиа» выбрала Smart IDReader для распознавания паспортов и загранпаспортов

Агентство «Макс-Авиа» завершило внедрение технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader, разработанной российской компанией Smart Engines. Интеграция решения позволила автоматизировать ввод персональных данных из паспорта гражданина РФ и загранпаспортов.

Бизнес тревел-агентство (БТА) «Макс-Авиа» создано в 1997 году и специализируется на оказании услуг по организации командировок и деловых поездок. Компания имеет аккредитацию Международной Ассоциации Авиаперевозчиков (IATA) и входит в число крупнейших агентств по продаже авиабилетов в Москве. C 1997 года «Макс-Авиа» стабильно занимает высокие места в рейтингах продаж авиабилетов Аэрофлота, Lufthansa, British Airways, SWISS и др.

При выборе решения по автоматизации ввода персональных данных из документов специалистами «Макс-Авиа» были изучены возможности всех основных продуктов, представленных на российском рынке. Основными требованиями к системе были высокое качество и скорость распознавания по сравнению ручным вводом данных.

Теперь сотрудникам «Макс-Авиа» для оформления билетов и сопутствующих документов в офисе достаточно просто отсканировать документ. После этого данные из него распознаются и заносятся в соответствующие поля информационной системы агентства. При этом Smart IDReader умеет находить документ на изображении под любым углом и самостоятельно определяет его тип.

В случае поступления изображений паспортов РФ и загранпаспортов от клиентов через личный интернет-кабинет, данные также автоматически распознаются и становятся доступны сотрудникам агентства для оформления транспортных документов. При этом Smart IDReader устойчиво работает не только с отсканированными изображениями, но и фотографиями документов, сделанными при различном освещении.

Технический директор «Макс-Авиа» Айдар Габидуллин отметил: «Внедрение Smart IDReader для нас это соответствие высоким стандартам обслуживания. Сокращение рабочего времени на обработку данных от наших клиентов, а также снижение ошибок при вводе данных, связанных с «человеческим фактором». В технологически развивающемся мире для повышения эффективности работы необходимо непрерывно совершенствовать технологии взаимодействия с клиентами, ориентируясь на передовой пользовательский опыт».