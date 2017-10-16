Фонд «Сколково» и SAP запускают совместную программу поддержки российских разработчиков

На форуме «Открытые Инновации» фонд «Сколково» и компания SAP объявили о начале совместной программы для российских компаний-разработчиков программного обеспечения, сервисов и приложений. В рамках этой инициативы партнёры помогут российским стартапам разработать или перенести своё решение на облачную платформу SAP Cloud Platform и получить доступ к широкому пулу корпоративных клиентов SAP, а также окажут поддержку в продвижении на российском и международном рынках.

«В этом году SAP отмечает 25 лет с момента начала работы на российском рынке. Все эти годы мы помогали бизнесу и государству внедрять инновации и строить цифровую экономику. Мы продолжаем инвестировать в отечественную экосистему в различных направлениях: размещать свои решения в российских дата-центрах, поддерживать стартапы, разрабатывать совместные инновации с российскими клиентами, – отметил Павел Гонтарев, генеральный директор SAP CIS. – С запуском совместной партнёрской программы с фондом «Сколково» мы открываем для российских разработчиков ПО доступ к нашей экосистеме и корпоративным клиентам. Стартапы, запустившие свой сервис на облачной платформе SAP Cloud Platform, получат помощь в продвижении свои сервисов от департаментов по продажам SAP и в магазине корпоративных приложений SAP App Center».

«Фонд «Сколково» и компания SAP уже много лет вместе поддерживают российских разработчиков. Новая совместная программа поможет стартапам, нацеленным на B2B-сегмент, создать решения корпоративного уровня и найти новых B2B-клиентов на российском и международном рынках, – сказал Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково». – Мы особенно ценим то, что в условиях, когда некоторые международные компании сокращают присутствие на нашем рынке, SAP продолжает помогать развитию российской ИТ-экосистемы».

В совместной программе «Сколково» и SAP смогут принять участие как резиденты фонда «Сколково», так и другие российские компании-разработчики ПО, нацеленные на корпоративный сегмент. Для участия в программе стартапам нужно будет пройти отбор через заочное рассмотрение заявки, а также очную встречу с экспертами ИТ-кластера «Сколково» и SAP. После этого отобранные команды займутся разработкой или миграцией своих решений на SAP Cloud Platform при помощи специалистов SAP. Участники также смогут претендовать на гранты и льготы, предоставляемые резидентам фонда «Сколково» (при прохождении установленных процедур).

Приём заявок в совместную программу фонда «Сколково» и SAP начнётся с 17 октября. В ноябре-декабре 2017 года пройдёт очный этап отбора с участием экспертов ИТ-кластера «Сколково» и SAP.