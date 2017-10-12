Postgres Professional выпустила русскоязычную документацию по PostgreSQL 10.0

Postgres Professional в помощь многочисленным российским пользователям открытой СУБД PostgreSQL 10.0 выполнила перевод документации на русский язык. Материалы доступны в форматах html, epub и pdf. Общий объем текста составляет почти 2 600 страниц.

Особого внимания заслуживает новый раздел по логической репликации. Отдельные части этого механизма были добавлены в PostgreSQL довольно давно, но в версии PostgreSQL 10.0 логическая репликация стала полностью доступна для пользователей. С ее помощью можно выборочно реплицировать отдельные таблицы на другой сервер, который при этом может выполнять как читающие, так и пишущие запросы.

Серверы, участвующие в репликации, могут работать под управлением разных версий PostgreSQL, так что обновление кластера можно проводить с минимальным временем простоя. Всего в новую версию PostgreSQL 10.0 вошло более ста изменений и улучшений. В списке благодарностей за вклад в разработку - 20 сотрудников Postgres Professional.

В ближайшее время Postgres Professional планирует выпуск обновленной версии российской СУБД Postgres Pro Standard на основе PostgreSQL 10.0. СУБД Postgres Pro включена в единый реестр отечественных программных продуктов, что позволяет ее использовать в рамках программы импортозамещения.

Помимо документации на русском языке, российским пользователям PostgreSQL также доступна техническая поддержка в режиме 24/7, помощь в миграции с других СУБД на PostgreSQL, обучающие курсы и технические конференции. Среди пользователей PostgreSQL в России - крупные государственные и частные организации, такие как ФНС, правительство Москвы и Московской области, Сбербанк, «Росатом», Банк «Открытие», Avito, Яндекс, «Интер РАО».