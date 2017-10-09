 

«Майтэк» обновила панель виджетов DIRECTUM

Интеграция Бизнес-приложения
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, Текст: Владимир Бахур

«Майтэк» объявила о расширении функциональных возможностей технического решения «Панель виджетов DIRECTUM». В новой версии акцент сделан на персонализации пользовательских настроек виджетов.

Панель виджетов DIRECTUM – это инновационное решение «Майтэк» для DIRECTUM, с помощью которого пользователь может быстро получить визуальное представление данных по задачам и объектам системы в режиме единого окна. 

Релиз первой версии решения состоялся в июле 2017 года. В сентябре компания «Майтэк» выпускает обновленную «Панель виджетов DIRECTUM». 

После апгрейда появилась возможность управлять пользовательскими настройками. Теперь администраторы системы могут удобно настраивать виджеты для каждого пользователя в отдельности. Среди возможных действий предусмотрены экспорт, импорт, удаление, редактирование, копирование настроек виджетов.

Готовые наборы виджетов можно назначать по умолчанию для пользователей и групп пользователей. При первом запуске панели виджетов пользователю будет автоматически загружен готовый преднастроенный специально для него набор виджетов. 

Также можно запрещать пользователями и группам пользователей изменять состав виджетов на панели. При необходимости администратор может запретить изменять набор виджетов, добавлять новые виджеты и удалять виджеты с панели. При этом возможность сворачивания и свободного изменения местоположения виджетов на панели не будут затронуты. 

Новая версия виджетов уже доступна для работы в DIRECTUM 5.2 и выше. 

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