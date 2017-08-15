Банк «АК Барс» запустил продажи онлайн-касс «Эвотор»

Банк «АК Барс» в партнерстве с «АТМ Альянс» объявили о начале продаж онлайн-касс «Эвотор», которые соответствуют новому порядку 54-ФЗ.

Запуск продаж смарт-терминалов «Эвотор» по всей сети «АК Барс» Банка увеличил количество точек продаж онлайн-касс для предпринимателей. Оставить заявку на приобретение онлайн-кассы «Эвотор» можно во всех офисах банка для юридических лиц, либо на официальном сайте «АК Барс» Банка. Доставку и сервисное обслуживание для клиента будет осуществлять компания «АТМ Альянс».

Компактные смарт-терминалы «Эвотор» внесены в реестр ФНС и работают со всеми операторами фискальных данных. К устройству через USB-порты можно подключить весы, денежный ящик, сканер штрих-кодов, пинпад для приема карт и другую периферию. Важная особенность смарт-терминалов – магазин приложений, в котором владелец устройства может докупать необходимые сервисы и функции. Например, обеспечить интеграцию с 1С или установить полноценную товароучетную систему, видеоконтроль, облачную бухгалтерию, функциональные решения под HoReCa и пр.

«Совместный проект позволит предпринимателям организовать полноценную работу точки через смарт-терминалы «Эвотор» – интерактивные онлайн-кассы, соответствующие всем требованиям законодательства, оснащенные привычными функциями обычного кассового аппарата. Такая касса позволяет предпринимателям оптимизировать складские остатки, использовать собственную систему лояльности, а также удаленно контролировать работу кассиров на местах и отправлять фискальные данные в ФНС. Благодаря таким услугам как онлайн резервирование банковского счета и онлайн-заявка на подключение торгового эквайринга по специальному тарифу, предприниматели смогут повысить конкурентоспособность своего бизнеса. Клиенты могут быть спокойны за бесперебойную работу устройств, сохранность данных и оперативную передачу отчетности в налоговую службу», – отметил Ильдар Абдуллин, начальник управления транзакционного бизнеса «АК Барс».

«Нам важно, чтобы предприниматели легко перешли на новый порядок и могли купить смарт-терминалы «Эвотор», поэтому мы строим открытую экосистему. К нам присоединился банк «АК Барс», и это очень радует — мы сможем увеличить количество точек продаж, и вторая волна реформы пройдет легко и безболезненно для бизнесменов», – сказал генеральный директор и сооснователь «Эвотора» Андрей Романенко.

«Для каждого владельца бизнеса важно, чтобы переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники в соответствии с 54-ФЗ был максимально прост и понятен. Именно поэтому смарт-терминалы «Эвотор» являются оптимальным решением для предпринимателей, их интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности позволяют без труда заменить старые привычные кассы на современное доступное оборудование. Также стоит напомнить и о том, что для предпринимателей важна оперативная техническая поддержка, которую оказывает как компания «Эвотор», так и «АТМ Альянс», являясь аккредитованным сервисным центром «Эвотор». Наши специалисты всегда готовы помочь клиенту в выборе подходящей комплектации онлайн-касс и проконсультировать в части применения 54-ФЗ в каждом конкретном случае. Мы уверены, что сотрудничество с «АК Барс» Банком и вклад сотрудников банка в информировании предпринимателей станет дополнительной ступенькой в лестнице успеха реализации реформы», – отметил генеральный директор «АТМ Альянс» Денис Кучаев.