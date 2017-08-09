В продукты «1С-Битрикс» интегрируют B2B-облако Mail.Ru Group

Облако для бизнеса, разработанное Mail.Ru Group, интегрируется в решения «1С-Битрикс». Компания будет использовать облачную инфраструктуру Mail.Ru Group для хранения холодных данных платформы «Битрикс24». Кроме того, пользователи программных продуктов «1С-Битрикс» смогут выбрать для своих файлов сервис горячего хранения от Mail.Ru Group.

С момента выхода Mail.Ru Group на рынок корпоративных облачных сервисов прошло чуть больше полугода, и за это время к облачным B2B-продуктам подключились сотни компаний. Теперь в их число вошла и «1С-Битрикс»: сервисы Hotbox и Icebox обеспечат резервное хранение данных облачных решений компании, что позволит «1С-Битрикс» сконцентрировать ресурсы на профильной деятельности.

«Сервис «Битрикс24» — комплекс инструментов для организации работы компании в режиме «одного окна». В сервисе зарегистрировано более 2 млн компаний в 225 странах. Одна из главных задач наших разработчиков — безотказная работа продуктов и сервисов, которыми прямо сейчас пользуется несколько миллионов человек по всему миру. Мы рады видеть Mail.Ru Group в числе наших приоритетных бизнес-партнеров. Их сервисы находятся на территории России, а значит, обеспечат нашим пользователям в разы большую скорость, чем любой зарубежный провайдер», — сказал Александр Демидов, директор направления облачных сервисов «1С-Битрикс».

Список облачных хранилищ, доступных пользователям коробочного решения «1С-Битрикс», пополнил сервис «Облако для горячих данных» (Hotbox). Теперь пользователи программных продуктов «1С-Битрикс» смогут выбрать для хранения данных надежное и простое в использовании объектное хранилище. Пользователям не нужно ничего специально настраивать: парой кликов и без дополнительных настроек они смогут подключить сохранение всего контента в Hotbox. Неограниченная масштабируемость позволяет хранить любые объемы портального контента и резервных копий. Таким образом, отпадает необходимость вкладывать средства в расширение собственной инфраструктуры.

«Проекты платформы «Mail.Ru для бизнеса» родились благодаря многолетнему опыту и знаниям, накопленным нами при разработке высоконагруженных B2C-решений: на тех же технологиях, которые мы предлагаем рынку, работает и «Облако.Mail.Ru», и сервисы внутри компании. Мы сами пользуемся своими решениями и уверены, что сможем обеспечить высокий уровень сервиса и для наших партнеров», — отметил Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group.

Hotbox входит в линейку сервисов платформы «Mail.Ru для бизнеса», которая также включает в себя B2B-сервис виртуальной облачной инфраструктуры Infra, облачное хранилище для архивов, резервных копий и редко используемых данных Icebox, и сервис для создания единого облачного хранилища для рабочих групп и компаний Teambox.