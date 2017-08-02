EOS повысит сбор задолженностей на 15% с помощью системы аналитики речи

«Группа EOS» объявила о внедрении системы аналитики речи. В компании ожидают, что разработка системного интегратора АМТ-ГРУП и Verint Systems — международного поставщика решений и услуг для оптимизации трудовых ресурсов предприятий и обеспечения информационной безопасности — помогут повысить сбор задолженностей на 15%. В компании отмечают, что, помимо улучшения бизнес-показателей, система аналитики речи поможет соблюдать требования Федерального закона N 230-ФЗ.

С клиентами компании ведут работу сотрудники трех контакт-центров, расположенных в Калуге, Твери и Волгограде, интегрированных между собой. Ежемесячно операторы контакт-центра компании обрабатывают более 750 тыс. вызовов. Решение для анализа речи будет масштабировано на все три площадки.

Классический контроль качества, используемый в коллекторских компаниях, охватывает всего 1,5–2% переговоров. Это адресные проверки точечной направленности для выявления нарушений, неправомерных действий сотрудников. Использование системы Verint Speech Analytics позволяет автоматически проанализировать содержание всех разговоров, отфильтровать те диалоги, где присутствуют нарушения, приоритезировать их по типу выявленных ошибок и передать готовый массив данных для обработки ответственным сотрудникам. Таким образом, значительно сокращаются сроки выявления нарушений, а эффективность работы контролеров качества повышается в десятки раз.

Основная цель, которую преследовало руководство «Группы EOS» при выборе решения, заключалась в оценке качества работы контакт-центров и всех подразделений, которые участвуют во взаимодействии с клиентами. Это позволило бы также, помимо оценки качества переговоров, получить представление о работе фронт-офиса в целом.

Изменение законодательства в области регулирования коллекторского бизнеса внесло корректировки и изменило приоритет задач. Вступление в силу Федерального закона N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» привело к необходимости создания отдельной категории, которая позволяет отфильтровать и выявить все нарушения требований законодательства.

Еще одна важная задача — выявление наиболее успешных переговорных процессов, которые влекут за собой результат и положительный отзыв от клиента. За счёт тиражирования лучших практик возросла эффективность работы операторов, что положительно сказалось на их вовлеченности в работу. По предварительным данным, коэффициент собираемости задолженности увеличился на 12% уже за первый месяц использования системы.

Полученные данные руководство компании планирует также использовать для построения скоринговых моделей. В перспективе система аналитики речи будет интегрирована с системой CRM для получения на основании комбинированных синхронизированных данных моделей внутреннего скоринга. При сравнении полученной модели с общепринятой, компания получит возможность ее корректировки для достижения максимального результата в работе с заемщиками.

На первом этапе «Группа EOS» приобрела 15 лицензий для тестирования решения, накопления первичного массива переговоров и его дальнейшего внутреннего анализа. Уже тогда были выявлены 10 позиций, которые требовали корректировки для приведения бизнес-процессов в необходимый формат.

На втором этапе внедрения были дополнительно приобретены 58 лицензий. В работе тестовой производственной группы были задействованы 70 операторов, а также сотрудники нескольких подразделений разного уровня квалификации для получения максимально полной картины исследуемых данных. В рабочую группу входили аналитики, менеджерский состав, руководители среднего звена. За первый месяц работы системы был получен массив из более, чем 85 тыс. переговоров для выделения категорий и формирования словаря для дальнейшего использования системы.

Система аналитики речи от Verint помогает выявить использование ненормативной лексики, хамство, повышение голоса, любые коррупционные схемы, повышенные эмоции, провокации, определить, по чьей инициативе происходит сброс вызова, оптимальную продолжительность разговора, отдельно оценить разговоры длительностью более пяти минут. Система позволяет не только отслеживать нарушения, но и оценивать эмоции собеседников, что в работе коллекторской компании не менее важно. Анализ эмоционального поведения и реакции клиентов дает возможность корректировать используемые операторами скрипты и процесс обучения операторов для повышения уровня сервиса и минимизации объема жалоб.

«Вся наша работа построена на клиентоориентированности. Если человек идет с нами на контакт, он всегда должен быть уверен, что найдет решение. Это тоже одна из целей — повысить лояльность клиентов, — прокомментировал итоги проекта операционный директор EOS в России Денис Данилин. — Часто после автоматизации тех или иных бизнес-процессов компании сокращают персонал. Мы, наоборот, планируем расширить подразделение. Мы будем набирать людей, чтобы обрабатывать весь объем информации, который даст нам внедренная система. Не только в области нарушений, но в области лучших практик. Нам нужно понимать, куда двигаться, как строить обучение, по каким долгам работать и так далее. Это стартовый проект, который только набирает обороты».

«Первое внедрение нашего решения по аналитике речи в России было осуществлено более 5 лет назад. За это время система успешно показала себя в крупнейших банках, коллекторских компаниях, ритейле и у операторов связи. За последние 5 лет появились внедрения и в странах СНГ, где аналитика речи работает на нескольких языках. Платформа постоянно развивается и сегодня мы предлагаем новые функции, который облегчают работу пользователей с нашей системой и предоставляют глубокие аналитические возможности для оптимизации работы контактных центров», — сказала Анна Мамиконян, менеджер по продажам и работе с партнёрами компании Verint в России и странах СНГ.

«Наше сотрудничество с Verint продолжается более 10 лет, — рассказал Алексей Зырянов, начальник отдела контакт-центров АМТ-ГРУП. — Решения компании востребованы рынком, их эффективность высоко оценивается нашими заказчиками. Специалисты АМТ-ГРУП обладают большим опытом внедрения Verint в финансовых структурах, мы были рады расширить его в этом проекте».

Решение Verint Speech Analytics является частью Impact 360 Workforce Optimization. Программы анализа речи Verint способны расшифровывать и анализировать содержание 100% записанных звонков для получения необходимой информации. Решение автоматически распознает и анализирует слова, фразы, категории и темы, произнесенные во время звонков, помогая выявлять тенденции, возможности и скрытые проблемы. Используя это решение, организации получают возможность определить сильные и слабые стороны бизнес-процессов, сократить неэффективные процедуры и снизить объем не приносящих прибыли вызовов, увеличить доходы, оценить общий опыт работы с клиентами.