Импортные микросхемы в российских метеоспутниках заменят на отечественные

Компания «Ангстрем» разработала комплект микросхем на основе БМК (базовый матричный кристалл) для гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М». Интегральные схемы предназначены для блоков, отвечающих за изменение температурного режима. Работа проводилась в рамках опытно-конструкторской работы по разработке и передаче опытных образцов «Корпорации ВНИИЭМ».

«Наши интегральные схемы заменят импортные аналоги, которые сейчас используются в метеоспутниках. Микросхемы, разработанные «Ангстремом», обладают более высокой стойкостью к факторам космического пространства и к воздействию тяжелых заряженных частиц по сравнению с иностранными аналогами, что скажется на сроках эксплуатации спутников на орбите», — сказал директор центра микроэлектроники компании «Ангстрем» Павел Машевич.

Метеоспутник «Метеор-М» осуществляет мониторинг погоды, собирает данные для определения температуры, передает данные глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова в видимом диапазоне.

Первый запуск космического аппарата «Метеор-М» с интегральными схемами «Ангстрем» запланирован на декабрь 2017 г.