«Корус Консалтинг» обеспечит безопасность в колледжах Комитета по науке и высшей школе СПб

«Корус Консалтинг» объявила о начале реализации проекта по поддержке комплексных систем безопасности в 12 колледжах Комитета по науке и высшей школе при Правительстве Санкт-Петербурга, где одновременно учится более 61 тыс. студентов. Для реализации проекта интегратором организованы первая и вторая линии технической поддержки.

Комитет по науке и высшей школе отвечает за координацию действий научных и образовательных организаций всех уровней образования в Санкт-Петербурге и подчиняется непосредственно правительству города.

В соответствии с приказом вице-губернатора Петербурга А.Н. Говорунова от 9.08.2016, для повышения уровня защиты граждан на объектах социальной инфраструктуры города вводится практика проведения централизованных закупок на оказание услуг по эксплуатации КСОБ.

Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности 61 тыс. студентов Санкт-Петербургских колледжей на более чем 30 распределенных по городу и области объектах, в Комитете по науке и высшей школе было принято решение о проведении централизованной закупки на оказание услуг по поддержке комплексных систем безопасности. Партнером проекта стал «Корус Консалтинг», который имеет развитую практику в сфере аутсорсинга инженерной инфраструктуры и поддержки комплексных систем безопасности, а также опыт совместных проектов с государственными организациями.

Интегратор обеспечит техническую поддержку комплексных систем безопасности, в состав которых входят пожарная безопасность, система оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение, система контроля и управления доступом к объектам, инструменты для контроля загазованности, система автоматики и противопожарной защиты, а также охранные и тревожные сигнализации.

Проведение регламентных и аварийно-восстановительных работ строго регламентировано соглашением об уровне сервиса (SLA), благодаря чему у всех участников есть четкое понимание сроков и порядка выполнения работ специалистами интегратора. По условиям договора, максимальное время реакции на инциденты не может превышать трех часов, в то время как ранее на некоторых объектах колледжей аналогичный показатель составлял несколько рабочих дней.

«Обеспечение безопасности — очень важная и ответственная задача для образовательных учреждений. Мы рады, что совместно с Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга смогли найти удачный и интересный для всех сторон формат взаимодействия, при котором Комитет получил услугу с регламентированными короткими сроками реакции, а также модернизацию и повышение уровня сервиса систем комплексной безопасности, а мы — важного для нас клиента и серьезный, значимый для города проект,» — сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга «Корус Консалтинг».