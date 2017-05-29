«Сервионика» модернизирует облачную платформу eCloud на базе нового поколения серверов Huawei

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко), российский провайдер облачных сервисов и услуг ИТ-аутсорсинга, провела одну из крупнейших закупок серверов Huawei FusionServer x6800 на российском рынке решений для виртуализации. Как рассказали CNews в «Сервионике», серверы будут использоваться для модернизации платформы eCloud — проприетарного решения компании для высоконагруженных виртуальных инфраструктур.

Модернизация платформы eCloud, предназначенной для крупных компаний и проектов по созданию особо сложных виртуальных ИТ-инфраструктур, связана с расширением клиентской базы «Сервионики» и ростом требований заказчиков. Ее первоочередная цель — повышение гибкости, производительности и отказоустойчивости платформы. Для обновления eCloud в части серверного оборудования специалисты компании выбрали серверы нового поколения Huawei FusionServer x6800. Благодаря интегрированной архитектуре, высокой плотности оборудования и производительности, а также надежности управления серверы FusionServer x6800 являются оптимальным выбором для облачных вычислений, обработки больших данных и развития ИТ-инфраструктуры современных компаний, считают в «Сервионике». Помимо этого, FusionServer x6800 отличается экономичностью и энергоэффективностью.

«Компания “Сервионика” — партнер мировых производителей ИТ-оборудования, поэтому мы можем выбирать лучшие решения для разработки и развития собственных продуктов. Серверы Huawei FusionServer x6800 оказались оптимальным решением с точки зрения функциональности, инновационности и окупаемости инвестиций», — заявил Евгений Щепилов, управляющий директор компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»).

«В совместных проектах с компанией “Сервионика” решения Huawei уже не раз доказали свою надежность, и мы надеемся, что результатом нового этапа сотрудничества станут инновационные разработки, отвечающие актуальным тенденциям и запросам рынка», — прокомментировал событие Евгений Лисицин, директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei Enterprise Business Group в России.

В рамках технологического партнерства «Сервионика» совместно с Huawei разработала ряд платформенных решений, включая программно-аппаратные комплексы на базе платформы Huawei FusionCube.