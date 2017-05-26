Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года

Ученые Microsoft Research заявили о том, что до конца десятилетия создадут прототип коммерческой ДНК-системы хранения данных в облаке. Как они полагают, имитирующие биологический материал цепи смогут потенциально решить проблему размещения огромных объемов информации, сообщили CNews в корпорации Microsoft.

По данным IDC, количество данных в мире удваивается каждые два года, и к 2020 г. оно будет равно 44 трлн гигабайт. Для сравнения, столько данных уместилось бы в 4 млрд Библиотек Конгресса США (если исходить из того, что сейчас она содержит 10 терабайт данных). В этих условиях встает вопрос, как и где хранить подобные объемы информации? Ученые Microsoft Research делают ставку на ДНК-цепи, которые, будучи очень компактными, способны вмещать колоссальное количество данных.

Так, один грамм ДНК-материи, по данным корпорации, способен хранить 216 петабайт данных (1Пб=1 000 000 ГБ), то есть все данные человечества, размещенные на подобном носителе, весили бы чуть больше 200 кг. Вся система, над которой идет работа в Microsoft, по размеру будет сопоставима с кухонным столом.

Еще одним преимуществом хранения данных на биологической материи, является то, что она, в отличие от различных дискет и накопителей, по определению универсальна и не сможет устареть, подчеркнули в компании. При этом ДНК изнашивается гораздо медленнее металлических накопителей — срок службы составляет более 500 лет, указали в Microsoft.

Как отмечается, ученые Microsoft Research давно занимаются вопросом кодирования синтетических ДНК-цепей и секвенирования генетический информации. В прошлом году компания закупила 10 млн синтетических ДНК-цепей у компании Twist Bioscience. В июле им удалось записать на искусственные спирали ДНК 202 мегабайта данных.

«Тем не менее, сегодня пока еще нет условий, чтобы сделать хранение данных на ДНК массовым, — признают в Microsoft. — Процесс записи и транскрибирования данных в четверичной системе ДНК является, во-первых, очень дорогим, во-вторых, занимает длительное время». По оценкам Microsoft, чтобы сделать процесс массовым, его потребуется удешевить в 10 тыс. раз, а также увеличить скорость записи данных с 400 байтов до 100 мегабайтов в секунду. Несмотря на это, ученые считают, что именно за ДНК стоит будущее хранения данных.