«Инталев: Корпоративный менеджмент» стал доступен для смартфонов и планшетов на базе iOS

Группа компаний «Инталев» выпустила мобильное приложение флагманского программного продукта «Инталев: Корпоративный менеджмент» для платформы iOS. Версия для Android уже более года служит пользователям. Приложение для новой платформы призвано решить задачи тех, кто использует устройства Apple, рассказали CNews в «Инталев».

Среди функциональных возможностей мобильного приложения: управление задачами — пользователь может в онлайн-режиме отслеживать поступление новых задач, без промедления выполнять задачи, назначенные ему в системе, вносить комментарии и корректировки (функционал удобен для руководителей: визирование документов, согласование выплат в оперативном режиме); работа с документами — приложенные к задаче пользователя документы можно просматривать и вносить корректировки (обновленный файл сохраняется в едином архиве системы и доступен пользователям, имеющим соответствующие права); просмотр управленческой отчетности — приложение открывает доступ к управленческой отчетности, настроенной в корпоративной системе (пользователь может формировать отчеты за выбранный период с выбранной периодичностью).

Приложение находится в свободном доступе в магазине мобильных приложений App Store.

«Мы стремимся создать максимально удобные условия работы с корпоративной системой для наших клиентов. В условиях высокой занятности и возрастающего информационного потока топ-менеджмент по достоинству оценит получение достоверной, полной картины бизнеса оперативно и в любой точке мира. Мобильное приложение станет надежным помощником. Собственники бизнеса, генеральные директора, руководители функциональных подразделений смогут отслеживать отчетность и контролировать показатели со своих смартфонов, — отметила Елена Полякова, генеральный директор группы компаний «Инталев». — Мобильность также крайне важна компаниям, применяющим модель работы “вне офиса”. Для сотрудников, которые большую часть времени проводят не за своим рабочим местом, возможность легкого подключения со смартфона или планшета будет значительно экономить время. Для таких пользователей предусмотрены функции выполнения задач и работы с документами».

По информации компании, «Инталев: Корпоративный менеджмент» — программно-методический комплекс классов CPM (Corporate Performance Management) и BPM (Business Perfomance Management), готовое решение для автоматизации системы управления бизнесом холдинговых структур и предприятий. Программа гибко настраивается под специфику бизнеса и имеет широкий функционал, позволяющий связать воедино управление ключевыми областями: стратегическое планирование и КПЭ, финансы, проекты, контроль продаж, персонал. Наглядный инструмент для достижения микро- и макроцелей предприятия. Продукт включен в Единый реестр российского ПО, разработан на платформе «1С» и регулярно подтверждает статус совместимости.