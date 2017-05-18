Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL

Mail.Ru Group выпустила альфа-версию релиза СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL. Благодаря обновлению пользователи этой СУБД получат удобный доступ к данным, их модификации и описанию в соответствии с признанными в индустрии стандартами. Компании, использующие другие коммерческие СУБД с поддержкой SQL, смогут мигрировать на Tarantool.

Поддержка SQL обеспечивает совместимость Tarantool с множеством программных продуктов, используемых российским и международным бизнесом: с инструментами аналитики и отчетности, CRM, корпоративными информационными системами и так далее. Язык SQL поддерживается всеми популярными промышленными СУБД, такими как Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, DB2. Таким образом, компании, которые ранее пользовались вышеупомянутыми коммерческими СУБД, теперь смогут перейти на Tarantool, сохранив налаженные рабочие процессы.

Благодаря быстродействию Tarantool, при переходе на СУБД Mail.Ru Group компании смогут существенно ускорить работу своих мобильных, веб-приложений, аналитики реального времени, различных корпоративных информационных систем. При этом отказ от почти любой коммерческой СУБД в пользу Tarantool позволит сэкономить на приобретении лицензий. Кроме того, за счет быстродействия Tarantool сократятся расходы бизнеса на серверы. В свою очередь, компании, использующие облачные инфраструктурные сервисы, смогут сократить расходы, перейдя на более дешевые виртуальные машины без потери производительности.

«Выпуск нового релиза с поддержкой SQL — важнейшая веха в истории продукта. Наш диалект SQL имеет высокую совместимость с самым свежим стандартом SQL:2016. Таким образом, Tarantool превращается из нишевой NoSQL базы данных в универсальную SQL СУБД. Учитывая, что Tarantool уже поддерживает репликацию из двух самых популярных в мире СУБД (Oracle и MySQL), миграция на него будет простой и недорогой. К достоинствам Tarantool — высокой скорости работы, функциональности, удобству использования — прибавилась совместимость с ключевыми enterprise-продуктами. Теперь у компаний буквально не осталось причин пользоваться другими СУБД, когда речь идет о высокой нагрузке или когда есть желание снизить стоимость владения», — сказал Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.

Альфа-версия Tarantool с поддержкой SQL уже доступна на сайте tarantool.org и предоставляется бесплатно.