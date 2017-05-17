Система OSIsoft PI System объединена с Digital Business Platform

Компания Software AG объявила о заключении партнерского соглашения с разработчиком программного обеспечения компанией OSIsoft. Это дает возможность компаниям объединить корпоративные ИТ- и операционные данные, а также инструменты в рамках бизнес-платформы Software AG Digital Business Platform, обеспечивая расширенные функции аналитики, машинного обучения, интеграции и быстрой разработки решений IoT. Компании также смогут получить, использовать и анализировать большие объемы данных временного ряда в рамках корпоративных информационных архитектур, поддерживающих оптимизированные хранилища данных, большие данные и расширенные аналитические проекты, сообщили CNews в Software AG.

«Благодаря интеграции операционных данных OSIsoft PI System с данными бизнес-аналитики, полученными из ERP-систем — например, SAP, реляционных баз данных, Hadoop и источников неструктурированных данных, компании смогут получать аналитические данные в масштабах всего предприятия, извлекая из них полезную информацию, которая позволит усовершенствовать производство, сократить производственные издержки и повысить прибыльность в рамках всей цепочки поставок», — считает Мартин Оттерсон (Martin Otterson), старший вице-президент компании OSIsoft по работе с клиентами.

«Партнерство между Software AG и OSIsoft даст компаниям возможность пройти цифровую трансформацию за счет того, что операционные данные преобразовываются в значимую информацию, а пользователи могут самостоятельно выполнить анализ, что, в свою очередь, позволяет быстрее принимать грамотные взвешенные решения, которые основываются на более полном понимании ситуации. То есть можно будет активно заниматься изучением новых данных и возможностей, не тратя время на извлечение, проверку и обработку данных», — заявил Вольфрам Йост (Wolfram Jost), технический директор компании Software AG.

В бизнес-платформе Software AG Digital Business Platform реализованы расширенные инструменты интеграции и аналитики мирового уровня, способные подключаться к множеству источников структурированных и неструктурированных данных. Благодаря тому, что теперь Digital Business Platform объединена с OSIsoft PI System, компании смогут получать расширенные оперативные данные о качестве продуктов, операциях, распределении ресурсов и интернете вещей.

По словам представителей Software AG, благодаря практически безграничным возможностям визуальной и прогнозной аналитики объединение платформы Digital Business Platform с системой OSIsoft PI System обеспечивает инновационные методы, позволяющие постоянно повышать качество работы за счет новых оперативных данных и оптимизации существующих процессов, инфраструктур и ресурсов.

Система OSIsoft PI System позволяет получать и обрабатывать большие объемы разнородных данных с датчиков, шлюзов IoT, производственного оборудования и других устройств, а затем фильтровать и структурировать их для последующей оптимизации работы или для проведения бизнес-аналитики. Зачастую использование расширенных инструментов визуализации и аналитики для обработки таких наборов данных может быть затруднено из-за противоречий в данных из различных источников, недостаточности данных или отсутствия контекста, а также из-за того, что для обеспечения масштабируемости при поиске и использовании данных требуется использовать более совершенные технологии индексации, отметили в компании.

Благодаря интеграции системы OSIsoft PI System с модулем потоковой аналитики Apama Streaming Analytics в рамках платформы Digital Business Platform компании получили возможность анализировать поток данных в режиме реального времени, используя для справки контекст предыдущих данных, или анализировать данные непосредственно на этапе их обнаружения, чтобы выявить первопричины, тенденции и внешние факторы.

Благодаря тому, что поток данных передается из системы OSIsoft PI System с помощью платформы Digital Business Platform в режиме реального времени, компании могут сопоставить фактические показатели со сложными статистическими моделями, что помогает прогнозировать производительность, простои и эксплуатационные расходы (например, применительно к экономии электроэнергии).

Кроме того, возможность вносить корректировки, получать оповещения и инструкции в режиме реального времени позволяет предотвращать сбои и минимизировать риски, тем самым оптимизируя работу. Анализируя различные источники данных, пользователи получат более четкое представление об эксплуатационных характеристиках оборудования и его поведении в различных средах в разные периоды времени, что, в свою очередь, позволит разработать стратегию непрерывного усовершенствования, утверждают в Software AG.

Платформа Software AG Digital Business Platform представляет собой интегрированный комплекс технологий, инструментов и методик, обеспечивающих управление цифровой трансформацией и новый подход к работе над бизнес-проектами, что позволяет компании использовать доступные данные, повысить качество работы с клиентами, задействовать расширенные возможности подключения и стать более гибкой и адаптивной. Платформа Digital Business Platform доступна как в виде облачного решения, так и как локальная платформа, в формате «как услуга» или же в гибридной конфигурации.