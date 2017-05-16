ЛАНИТ обеспечил интеграцию РЖД с ГИС ЖКХ

ЛАНИТ анонсировала завершение проекта интеграции РЖД с ГИС ЖКХ. Филиал ОАО «РЖД» – Центральная дирекция по тепловодоснабжению, автоматически размещает сведения об объектах ЖКХ в ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

Для исполнения федерального законодательства организации жилищно-коммунальной сферы с 1 июля 2017 года обязаны раскрывать сведения о поставщиках, договорах, объектах ЖКХ, лицевых счетах, показаниях приборов учета, начислений, оплат и т.д. в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Филиал РЖД управляет большим количеством объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для сторонних потребителей. Для автоматической выгрузки данных РЖД компания ЛАНИТ (разработчик ГИС ЖКХ) успешно интегрировала информационные системы филиала РЖД с федеральной системой.

Александр Морлок, вице-президент ЛАНИТ, отметил: «Филиал РЖД как ресурсоснабжающая организация, пользуясь штатными механизмами ГИС ЖКХ, смог в короткие сроки интегрироваться с системой и успешно разместить более 40 тысяч договоров. Оставшиеся 110 тысяч договоров проходят внутреннюю проверку компании и будут в ближайшее время размещены в системе. Также до конца мая РЖД планирует выгрузить 150 тысяч лицевых счетов».

В ГИС ЖКХ сегодня зарегистрировано 75 тыс. организаций сферы ЖКХ (78% от плановых показателей), есть сведения о 33 млн лицевых счетов граждан, 10,8 млн домов. Банки разместили информацию о 500 млн фактов оплаты за жилищно-коммунальные услуги.