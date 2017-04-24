«Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники

«Росэлектроника» (госкорпорации «Ростех») представит перспективные образцы компонентов в сфере микроэлектроники, фотоники, СВЧ-электроники и средств связи в ходе выставки «ЭкспоЭлектроника», которая открывается 25 апреля в МВЦ «Крокус Экспо».

На стенде крупнейшего российского производителя электронно-компонентной базы, будут представлены мощные СВЧ-транзисторы различных частотных диапазонов, приемные и передающие СВЧ-модули московских ГЗ «Пульсар» и НПП «Пульсар», предназначенные для создания перспективных систем радиолокации и космической связи.

Широкую номенклатуру компонентов представят ведущие разработчики отрасли – петербургское НИИ «Гириконд», пензенское НИИ электронно-механических приборов, завод «Метеор» из г. Волжский Волгоградской области. На стенде «Росэлектроники» посетители смогут ознакомиться с последними образцами конденсаторов, резисторов, различных реле, переключателей и коммутаторов. Будут представлены вентили, циркуляторы и фильтры петербургского НИИ «Феррит-Домен», источники вторичного электропитания «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» из Великого Новгорода.

Особый раздел стенда «Росэлектроники» посвящен микроэлектронным компонентам. Завод полупроводниковых приборов (Йошкар-Ола), завод «Марс» (Торжок, Тверская область), НИИ полупроводниковых приборов (Томск) представят новые типы корпусов для высокопроизводительных микросхем, в том числе выполненных по технологии LTCC ((Low Temperature Co-Fired Ceramic, низкотемпературная совместно обжигаемая керамика). Воронежский НИИЭТ представит новые образцы микропроцессоров, широкую линейку микроконтроллеров и транзисторов.

Также холдинг представит разработки в сфере фотоники – излучающие диоды ИК-диапазона, а также осветительные устройства и системы различного назначения, в том числе на основе диодных лазеров, разработанные московским «Оптроном».

Потенциальным потребителям будет продемонстрирован также целый комплекс компонентов и устройств для систем радиосвязи, разработанный Омским НИИ приборостроения.

В рамках единого экспонирования холдинга «Росэлектроника» на выставке также будут представлена продукция Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК). В частности, московский Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники представит сетевой адаптер маршрутизатора высокоскоростной коммуникационной сети (ВОКС) для использования в суперкомпьютерах и кластерах, а также микроэлектронные компоненты - сверхбольшую интегральную схему маршрутизатора ВОКС, печатные платы, изделия из металла с гальваническим покрытием.

Кроме того, НИИ электронной техники (Воронеж, входит в ОПК) проведет в ходе выставки 25 апреля круглый стол по проблеме «Импортозамещение 2014-2017: достижения и перспективы». Планируется обсуждение вопросов сотрудничества предприятий-разработчиков электронно-компонентной базы (ЭКБ) и предприятий-аппаратчиков. В ходе мероприятия также предусмотрена презентация перспективных разработок ЭКБ. Круглый стол состоится в конференц-зале №2, начало – 11.00 мск.

«Объединение "Росэлектроники" и ОПК привело к созданию крупнейшего оператора рынка радиоэлектроники. Мы стремимся предложить потребителю новейшие, основанные на передовых технологиях разработки, которые позволят проектировать перспективные образцы техники», - отметил заместитель генерального директора по гражданскому направлению «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Международная выставка «ЭкспоЭлектроника» состоится в МВЦ «Крокус Экспо» (65-66 км МКАД) 25-27 апреля. Объединенный стенд холдинга «Росэлектроника» - павильон 1, зал 3, А405-406.