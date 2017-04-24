«АМТ-Груп» модернизировала технологическую платформу «Космической связи»

«АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по модернизации технологической платформы российского государственного оператора спутниковой связи «Космическая связь» (ГПКС).

Разветвлённая наземная инфраструктура ГПКС включает в себя технический центр «Шаболовка» в Москве и пять телепортов – центров космической связи, расположенных на территории от Московской области до Хабаровского края, связанных между собой высокоскоростными каналами связи.

В техническом центре «Шаболовка» развернут комплекс компрессии программ и мультиплексирования цифровых транспортных потоков, который обеспечивает формирование пакетов федеральных теле- и радиопрограмм для последующего подъема на спутники ГПКС (в том числе в рамках выполнения Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы»).

Целью проекта являлось обеспечение возможности оказания услуг для телевизионных и радиовещательных компаний с использованием единой транспортной среды. В рамках проекта проведена модернизация технологической платформы оборудования компрессии и мультиплексирования стандарта MPEG-2 в техническом центре «Шаболовка».

В задачи специалистов «АМТ-Груп» входили замена устаревшего оборудования на новое и проведение работ по переводу вещания на него.

АМТ-ГРУП выполнила разработку проектной и рабочей документации, поставку оборудования и ПО, монтаж оборудования и инсталляцию ПО на объекте. Проведена модернизация подсистемы ремультиплексирования внешних транспортных потоков, компрессии сигналов ТВ программ стандартного разрешения (SD), формирования транспортных потоков с программами стандартного разрешения (SD), управления и контроля.

Обеспечено дистанционное управление режимами работы оборудования компрессии и мультиплексирования. Независимое управление оборудованием компрессии исключает любую возможность нарушения вещания при внесении каких-либо изменений в параметры и конфигурацию программ и потоков.

Проектным решением обеспечено 100% резервирование всех компонентов системы, что гарантирует высочайшую надёжность предоставления услуг ТВ-вещания. Установленное оборудование было подключено к уже существующей системе управления и контроля.

Подключение и настройка нового оборудования были проведены без перерывов и сбоев в работе существующей системы, что являлось важнейшим условием проведения работ.

Проект реализован на базе типовых решений и имеет возможность дальнейшего наращивания как количественных, так и качественных характеристик. Все использованное в проекте оборудование имеет сертификаты соответствия, предусмотренные системой сертификации «Связь».