В виртуальной АТС Mango Office появилась «Запись разговоров 2.0»

Компания «Манго Телеком» представила большое обновление возможностей записи телефонных разговоров в рамках виртуальной АТС Mango Office. «Запись разговоров 2.0» доступна всем пользователям данного решения с сегодняшнего дня, сообщили CNews в «Манго Телеком».

Обновление в целом включает порядка 30 важных улучшений, работа над которыми велась несколько последних месяцев. В результате «Манго Телеком» предложила функциональное переосмысление одного из наиболее важных инструментов виртуальной АТС.

По данным компании, работу с записями ведут примерно 40% пользователей Mango Office. Это компании, в бизнесе которых клиентский сервис особенно критичен. Они активно внедряют различные модели контроля и программы непрерывного улучшения обслуживания, детально изучают клиентские кейсы и предпочтения, постоянно оценивают эффективность используемых скриптов взаимодействия с клиентами. Записи телефонных переговоров дают основной материал для этого. Но, вместе с тем, телефонные разговоры остаются огромным массивом звуковой информации. «В конечном итоге, от удобства и эффективности инструментов обработки этой информации зависит, способна ли она принести существенную пользу, — отметили в компании. — В такой логике “Манго Телеком” развивает функционал своего сервиса».

«Запись разговоров» 2.0» обеспечивает разнообразие инструментов. Прежде всего, расширенные возможности систематизации и фильтрации сохраненных записей — для быстрого поиска нужной или нескольких нужных по определенному признаку. Из этого же интерфейса запись можно занести в избранные, сохранить и переслать по почте.

По словам разработчиков, новый плеер для прослушивания записей разговоров создавали, ориентируясь на пользовательские инструменты музыкальных ресурсов, стриминговых сервисов, платформ интернет-образования. Целью было объединить передовые решения для управления воспроизведением и решения для работы непосредственно со смысловым содержанием записи. Так, плеер поддерживает ускоренное воспроизведение (до 2х) и отображает осциллограмму звука. Пользователь может знакомиться с содержанием записанного разговора, не упуская сути и при этом продвигаясь по записи гораздо быстрее. Осциллограмма помогает пропускать фрагменты, когда в разговоре возникала пауза, и участники беседы молчали. Также в плеер встроены фильтры шумоподавления: у слушателя есть возможность включить их в момент воспроизведения, если запись неразборчива (например, один из участников разговора находится в людном месте или транспорте, и голос перекрывают интершумы).

Сервис позволяет устанавливать глобальные настройки пользовательских правил (например, исключить запись телефонных переговоров руководства компании) и управлять качеством сохранения аудио в зависимости от приоритетов — экономить место в облачном хранилище или иметь в архиве записи с более высоким битрейтом.