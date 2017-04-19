Россия: отечественные планетарные сканеры по итогам 2016 года захватили 87% рынка
Согласно данным корпорации «Элар», процесс переориентирования российских покупателей на отечественные планетарные сканеры, начавшийся в 2014 г., завершен. На фоне падения рубля и волне импортозамещения последние два года на внутреннем рынке происходил устойчивый рост доли оборудования российского производства. К 2016 г. отечественные планетарные сканеры занимали уже рекордные 85% рынка. Тенденция сохранилась и в прошлом году — по итогам 2016 г. доля российских устройств выросла до 87%, сообщили CNews в «Элар».
Рынок
По опросам клиентов ведущих ИТ-компаний, выбор в пользу отечественных устройств обуславливается доступной ценой и возможностью прямого сервисного обслуживания у производителя. «На основании сервисного мониторинга главных производителей сканеров видно, что качество российского сканирующего оборудования за последние годы существенно выросло, показатели отказов техники находятся на общемировом уровне, — отметили представители «Элар». — Немаловажным фактором, влияющим на увеличение доли рынка отечественных устройств, стал процесс обновления российскими компаниями устаревшего парка сканирующей техники, который в прошлом году значительно усилился. Это связано, прежде всего, с тем, что к 2016 году вырос средний возраст используемых планетарных сканеров, и многие иностранные образцы техники “первой волны” оказались слишком дороги в эксплуатации и уже не удовлетворяли в полной мере требованиям заказчиков».
Однако, несмотря на импортозамещение, объем российского рынка планетарных сканеров в 2016 г. сократился на 26% по сравнению с 2015 г. Если в 2015 г. было продано 196 планетарных сканеров, то, по данным мониторинга государственных закупок и информации от коммерческих компаний, в прошлом году — 145 экземпляров.
Падение обусловлено, главным образом, отсутствием централизованных закупок с большим количеством сканеров. К примеру, в 2015 г. только Росреестр приобрел 72 устройства, отметили в компании.
В прошлом году таких больших закупок не было. По информации «Элар», объем крупнейшей поставки составил 32 планетарных сканера для Министерства обороны, которые предназначены для образовательных учреждений ведомства. В деньгах в 2016 г. российский рынок упал примерно на 34% по сравнению с 2015 г.
Заказчики
Традиционно больше всех планетарные сканеры покупают в госсекторе, и 2016 г. не стал исключением. Так, совокупная доля государственных заказчиков, по данным корпорации, составляет 72% от общего числа покупателей сканеров. Под государственными заказчиками понимаются: госкомпании, учреждения культуры, образовательные учреждения, муниципалитеты и т.д. В целом в прошлом году на госсектор пришлось 61 закупка, когда как на коммерческий всего 21.
По итогам 2016 г. выросли продажи в библиотеках, архивах и музеях. Снизились в муниципалитетах и вузах. В коммерческом секторе и промышленности остались на прежнем уровне. Между тем, добавилось экспортное направление. В частности, «Элар» в прошлом году начала поставки своих планетарных сканеров марки «ЭларСкан» в Северную Америку и Европу.
Кроме того, в 2016 г. увеличилось количество одиночных закупок. Это обусловлено притоком заказчиков из отраслей, которые до этого не пользовались планетарными сканерами. Пример — банковский сектор, где в 2016 г. было несколько поставок. Банкиры обратились к планетарным сканерам как к более производительной и удобной альтернативе офисным МФУ при сканировании больших объемов сшитых документов, пояснили в компании.
Модели
В 2016 г. на российском рынке планетарных сканеров сменился лидер. По оценкам «Элар», им стал отечественный сканер «ЭларСкан А2», сместивший по итогам прошлого года чемпиона трех последних лет, другого «россиянина» — сканер «Элар ПланСкан А2В», который расположился на второй строчке рейтинга продаж.
«ЭларСканов» в 2016 г. всего было продано 69 экземпляров, а «Элар ПланСкан А2В» — 47 штук. Остальные модели продавались небольшими тиражами: российские Optima-V и «СинтарексМастер», некогда популярные зарубежные Atiz, Zeutschel, SMA находили своих заказчиков нечасто, заметили в корпорации. Исключением среди сканеров зарубежного производства стали устройства итальянской марки Metis, которых было продано 9 штук. Преимущественно эти сканеры покупали учреждения культуры.
По утверждению «Элар», самой доступной по стоимости моделью на российском рынке стал «ЭларСкан А2», цена которого начинается от 440 тыс. руб. В свою очередь, сканер «Элар ПланСкан А2В» является самым доступным сканером с ПЗС системой сканирования на формате А2, его стоимость стартует с отметки 1,2 млн руб.
В целом в 2016 г. сократились продажи всех основных игроков рынка. При этом доля отечественных производителей выросла на 2% и к 2017 г. составляет 87% российского рынка, указали в корпорации. Российские заказчики практически полностью отказались от зарубежной техники и повсеместно отдают предпочтение российской продукции.
В то же время, по итогам года наметилась тенденция на поступление запросов по обновлению старой сканирующей техники и повторных продаж действующим клиентам. Планетарные сканеры все еще широко востребованы в учреждениях культуры. В 2017 г. намечается рост продаж в коммерческих организациях и промышленности, которые видят в планетарных сканерах более эффективную замену, с точки зрения производительности и надежности, традиционной офисной техники.
Об исследовании
Исследование российского рынка планетарных сканеров проводилось в феврале 2017 г. Инициатором исследования является корпорация «Элар», автором — эксперт/аналитик корпорации Александр Кузнецов. Исследование основано на базе информации, представленной на общедоступных интернет-ресурсах, в том числе сайтах госзакупок zakupki.gov.ru (проанализировано свыше 3 тыс. закупок), полученной по итогам мониторинга отраслевых порталов и форумов, сайтов и новостей поставщиков/производителей и их опроса, на базе аналитических отчетов, данных продаж, опросов отраслевых менеджеров и экспертов отрасли, а также данных финансового департамента «Элар».