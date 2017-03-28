Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ

Компания Softline завершила перенос платформы виртуализации на Hyper-V и настройку веб-портала Azure Pack в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. В результате была модернизирована облачная инфраструктура и снижена нагрузка на нее, а заказчик получил инструмент администрирования ИТ-ресурсов, сообщили CNews в Softline.

В рамках модернизации облачной инфраструктуры университет совместно с Softline выполнил перенос платформы виртуализации на Microsoft Hyper-V. Для управления обновленной инфраструктурой эксперты Softline предложили внедрить программный продукт Microsoft Azure Pack.

Перед настройкой Azure Pack было проведено обследование Hyper-V, после чего специалисты Softline проконсультировали заказчика по вопросам отладки сети и хранилища данных. Решение стало для сотрудников вуза единой точкой управления облачными сервисами. Веб-портал упростил работу с облачной инфраструктурой. Теперь пользователи самостоятельно управляют виртуальными машинами в рамках созданных ролей: студенты могут запускать и останавливать их, преподаватели — создавать. Доступ к созданию шаблонов машин есть только у технических специалистов.

«Простота использования — основное преимущество решения. Пользователи управляют виртуальными машинами с помощью веб-портала и созданных на нем шаблонов, поэтому нет необходимости устанавливать консоль Virtual Machine Manager и производить сложные настройки», — пояснил Виталий Попов, руководитель отдела проектов в регионах РФ департамента инфраструктурных решений Microsoft компании Softline.

«Благодаря миграции на Hyper-V и настройке Azure Pack мы модернизировали облачную инфраструктуру вуза. Нам удалось сделать сервис виртуальных машин ближе к конечным пользователям: преподавателям и студентам. Используя набор стандартных шаблонов, преподаватель самостоятельно может создать виртуальную лабораторию под задачи своего учебного курса, оперативно предоставляя студентам доступ к использованию вычислительных ресурсов для решения прикладных и научных задач. Такой подход выводит сервис на новый уровень доступности и снижает нагрузку на технических специалистов управления ИТ», — рассказал Михаил Иванов, начальник Управления ИТ СПбГАСУ.