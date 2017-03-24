«Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала

В центральном отделении почтовой связи г. Челябинска состоялась презентация системы управления электронной очередью с участием министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова. До конца марта «Почта России» установит в отделениях Южного Урала 28 аппаратно-программных комплексов, сообщили CNews в Министерстве информационных технологий и связи Челябинской области.

Для внедрения современных технологий выбраны отделения с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трех операционных окон. В этом году оценить возможности электронной очереди смогут жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Озерска и Троицка. В южноуральской столице аппаратно-программными комплексами оборудуют 12 отделений почтовой связи. В Магнитогорске установят 8 систем электронной очереди, в Миассе — 5 и по одной — в Златоусте, Озерске и Троицке.

«Ежедневно крупные отделения связи Челябинской области посещают до 500 человек. Южноуральцы приходят, чтобы отправить корреспонденцию, оплатить коммунальные услуги и штрафы, оформить подписку — “Почта России” оказывает более 200 услуг. Внедрение систем электронных очередей позволит сократить время обслуживания населения и объективно контролировать работу операторов», — рассказал директор Челябинского филиала «Почты России» Владимир Образцов.

Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью отечественного производства. Принцип работы системы прост: клиент, придя в почтовое отделение, на экране терминала выбирает необходимую услугу и получает талон с персональным номером. После — дожидается приглашения к операционному окну. Как только очередь подойдет, на экране электронного табло высветится указанный в талоне номер.

«“Почта России” — наш хороший партнер. За последние годы качество обслуживания в отделениях “Почты России” возросло за счет появления новых электронных сервисов, например, таких как оформление подписки на любимое издание через интернет и возможность отследить путь своей посылки в режиме онлайн, — отметил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов. — Электронная очередь позволит перевести качество обслуживания населения на новый уровень и повысить стандарты предоставления услуг».

При участии почтовых работников в Челябинской области на Едином портале госуслуг было зарегистрировано более 17 тыс. южноуральцев.