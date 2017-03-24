Более 1,5 тысяч гаджетов помогут «Домодедово» избегать задержек рейсов

Московский аэропорт «Домодедово» объявил о завершении масштабного обновления Resource Management System (RMS). Как рассказали CNews в компании, обновленная информационная система в реальном времени планирует использование ресурсов аэропорта: мест стоянок, стоек регистрации, выходов на посадку, а также позволяет распределять задачи среди сотрудников. Всего были автоматизированы более 100 производственных участков.

«Для реализации проекта более 1,5 тысяч терминалов были подключены к системе RMS. Это компактные мобильные устройства, которые выданы специалистам аэропорта, принимающим участие в наземном обслуживании воздушных судов. Противоударные устройства обладают защитой от пыли и влаги по высокому стандарту IP64», - отметил Геннадий Залуцкий, управляющий директор Domodedovo Integration.

На каждом терминале установлено приложение, через которое специалистам в автоматическом режиме поступают справочная информация по рейсам и задачи для исполнения на участках по доставке бортпитания, груза, топливообеспечения, буксировки воздушного судна, обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями и др.

В HUB Control, одном из модулей RMS, для каждого типа самолета настроена специальная технологическая карта наземного обслуживания. Карта определяет последовательность процедур и количество необходимых ресурсов, которые требуются для своевременно вылета рейса.

Получая данные с мобильных устройств о статусе выполнения задач в ходе наземного обслуживания, HUB Control в автоматическом режиме вычисляет готовность самолета к отправке и при необходимости позволяет увеличивать скорость наземного обслуживания, чтобы обеспечить регулярность вылетов. К примеру, в феврале 2017 г. система RMS обработала задачи по обслуживанию более 7,5 тыс. рейсов, которые направлялись из аэропорта «Домодедово» в 190 городов мира.