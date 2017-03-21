Сербские фермеры с помощью Microsoft Azure увеличили урожай и снизили затраты воды

По итогам двух лет использования платформы Microsoft Azure сербские фермеры повысили урожай на 30% и снизили затраты воды на 20% за счет оптимизированного распределения ресурсов. При этом удалось также уменьшить эрозию почвы. Об этом CNews сообщили в корпорации Microsoft.

В Сербии располагается одна из крупнейших яблочных ферм в Европе: в сезон урожая ее работники собирают порядка 50 тыс. контейнеров яблок. Полные ящики передвигаются от садов на склады, а оттуда — к заказчикам. Каждый из контейнеров с недавних пор снабжен RFID-меткой (даже двумя — для надежности). Когда он проходит через одни из 22 ворот, контроллер считывает идентификационный номер метки и отправляет сообщение при помощи одной из беспроводных технологий (Wi-Fi, LoRa или GPRS) в «облако» Microsoft Azure. Информация сохраняется в облачной базе данных, и менеджеры могут наблюдать движение яблок по ферме в режиме реального времени. Это помогает координировать работу и распределять ресурсы.

Разработчик и интегратор этой технологии — сербская компания DunavNET. Ее главный продукт — платформа agroNET, которая помогает фермерам накапливать, объединять и анализировать данные, связанные с почвами и растениями. Система в реальном времени дает подсказки о том, когда поливать и как распределять удобрения и пестициды.

«Мы выбрали Azure за надежность и масштабируемость, а в особенности — за возможность использовать как компоненты платформы Azure, так и наши собственные разработки для того, чтобы быстро создавать взаимодействующие друг с другом сервисы», — рассказал генеральный директор DunavNET Срджан Крчо.

Один из важных компонентов agroNET называется irrigNET, он был разработан два года назад по заказу сербской сахарной фабрики. Подключенные к нему датчики измеряют влажность почвы, в которой растет сахарная свекла, и отправляют данные в «облако» Microsoft Azure. Обучающийся алгоритм учитывает полученную информацию, комбинирует ее с прогнозом осадков и параметрами посевов и выдает рекомендации о том, сколько воды использовать во время полива.

Недавно клиентом DunavNET стала винодельческая компания Plantaze, которая владеет крупным виноградником в Черногории.

DunavNET предлагает фермерам и другие решения. К примеру, trapNET — систему удаленного мониторинга феромонных ловушек для насекомых. Эти ловушки снабжены видеокамерами, позволяющими следить за окружающими растениями и собирать статистику. Предиктивный алгоритм trapNET помогает фермерам решить, когда пора применять пестициды и в каком количестве. По данным DunavNET, внедрение решения снижает использование химикатов на 20% при росте урожайности до 10%. Система alertNET использует информацию с датчиков и большой массив накопленных данных, чтобы предсказывать распространение болезней растений и выдавать рекомендации о возможных мерах, а growNET обеспечивает мониторинг посевов при помощи камер видеонаблюдения и даже квадрокоптеров.