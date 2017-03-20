«Русатом автоматизированные системы управления» запускает собственный электротехнический бизнес

«РАСУ» («Русатом автоматизированные системы управления») в рамках Форума NDEхро-2017», стартовавшего 20 марта в Международном центре торговли, презентовала новое направление деятельности в области электротехники. Как рассказали CNews в компании, «РАСУ» будет выполнять роль интегратора бизнеса по разработке и изготовлению электротехнического оборудования, а также займется проектированием электросетевых объектов. Роль центра научно-технического развития возьмет на себя Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина (ВЭИ).

Презентация состоялась на площадке обмена лучшими практиками, где «РАСУ» выступило спонсором. Руководитель направления электротехники «РАСУ» Геннадий Шишков, выступая с докладом, рассказал, что ключевая задача создания бизнес-интегратора - консолидировать компетенции предприятий Росатома и сформировать комплексное предложение, с учетом современных рыночных тенденций. В число партнеров нового бизнеса входит широкий пул производителей электрооборудования, среди них, УЭМЗ, ВЭИ, Север, НИИС, Старт, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИИЭФА, ВНИИА, РФЯЦ-ВНИИТФ, «Комбинат Электрохимприбор», «РосЭнергоАтом». Со всеми участниками бизнеса разработан регламент взаимодействия, определяющий распределение функций и ролей между организациями.

«Совместно с участниками бизнеса, компания-интегратор займется созданием электрооборудования на всех этапах жизненного цикла, начиная от перспективных разработок и заканчивая мониторингом и диагностикой. Такой подход повысит конкурентоспособность продукции и позволит управлять всей цепочкой создания ценности, закладывая востребованные потребителем решения еще на самых ранних этапах. Наша конечная цель - поставлять оборудование не только для отечественных предприятий и нужд атомной отрасли, но и выйти на зарубежный рынок, конкурируя с общепризнанными лидерами. Особенный потенциал я вижу в интеграции двух направлений и создании уникальных продуктов на стыке компетенций АСУ ТП и Электротехники», - отметил генеральный директор «РАСУ» Андрей Бутко.

В существующий отраслевой портфель входит электрооборудование классов напряжения 0,4-110 кВ, включая комплектные распределительные устройства, измерительные трансформаторы, выключатели и разъединители, токопроводы. На текущий момент эксперты «РАСУ» совместно с ВЭИ проводят оценку научно-производственных компетенций участников бизнеса, конъектурные исследования и анализ основных рыночных тенденций. По результатам данной работы будет сформирован целевой портфель электротехнического оборудования и подготовлена долгосрочная программа по его развитию.

Параллельно с этим, «РАСУ» наращивает проектные компетенции, включая расчеты режимов, линейное проектирование, проектирование подстанций и вторичных систем (включая РЗА и ПА). Данные навыки позволят реализовывать «под ключ» проекты технологического присоединения потребителей к энергосистеме, что особенно актуально для развивающихся производственных предприятий атомной отрасли.

Особое внимание будет уделено перспективным разработкам, которые будут осуществляться на базе Всероссийского электротехнического института, недавно вошедшего в контур «Росатом» и с 1921 года выполняющего исследования по основным направлениям электротехники. В новой структуре ВЭИ получит статус центра НИОКР, испытаний и нормативно-технического регулирования.

«Мы проанализировали производственные активы, а также кадровый состав и компетенции сотрудников, и удостоверились в том, что, не смотря на проблемы последних лет, ВЭИ удалось сохранить существенную часть компетенций. Мы видим значительный потенциал развития опытно-конструкторского производства электрооборудования и ожидаем плодотворного сотрудничества с ВЭИ в рамках становления нового бизнеса «Электротехника», - отметил генеральный директор «РАСУ» Андрей Бутко.