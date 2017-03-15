Центр электронной картографии Минобороны РФ оснащен системой создания и обновления цифровой информации о местности

Группа «Кронштадт» в рамках Гособоронзаказа-2016 оснастила аэрофотографический центр геопространственной информации Минобороны РФ программно-аппаратными комплексами для создания и обновления цифровой информации о местности (ПАК СО ЦИМ). Это первый из 6 центров электронной картографии, запланированных к оборудованию в 2016-2017 гг. На очереди — оснащение аналогичных центров Минобороны в Симферополе, Ногинске, Иваново, Москве и Голицино, которое должно завершиться в марте 2017 г., сообщили CNews в группе «Кронштадт».

Развертывание в центрах электронной картографии подобных программно-аппаратных комплексов, а также сопряжение их с Единой автоматизированной системой обеспечения вооруженных сил РФ геопространственной информацией обеспечивает оптимизацию картографического производства и создает предпосылки к созданию единого геоинформационного пространства ВС РФ, позволяет сделать эффективной работу должностных лиц с геопространственной информацией, что является крайне важным в современных условиях цифровой высокотехнологичной армии и флота, подчеркнули в компании.

Помимо изготовления оборудования, подготовки помещений, поставки оборудования и пусконаладочных работ, группа «Кронштадт» проводит обучение специалистов картографического центра работе с новейшими программно-аппаратными решениями.

Генеральный директор группы «Кронштадт» Армен Исаакян отметил, что центры электронной картографии Минобороны создаются на всей территории страны в соответствии с указаниями Министра обороны Сергея Шойгу и призваны обеспечивать органы военного управления и войска цифровой геопространственной информацией, передаваемой по высокоскоростным защищенным каналам передачи данных. Группа «Кронштадт», как разработчик программно-аппаратных решений для нужд вооруженных сил страны, представила высшему руководству Министерства обороны РФ весной 2016 г. результаты создания Единой автоматизированной системы обеспечения ВС РФ геопространственной информацией и по итогам представления была приглашена к участию в конкурсе на выполнение гособоронзаказа. Армен Исаакян также добавил, что «большой опыт, научно-практический потенциал и производственные мощности компании позволяют группе “Кронштадт” участвовать в дальнейшем разворачивании сети центров в ближайшие годы».