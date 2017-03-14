НИТУ «МИСиС» разработает технологию производства электролитов для суперконденсаторов «ТЭЭМП»

«ТЭЭМП» и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» объявили о подписании контракта на разработку технологии производства органических электролитов из российских материалов. Как рассказали CNews в компании, сумма контракта составляет 16 млн рублей.

Применения уникальных ионогенных солей в новом электролите позволит повысить напряжение базовых ячеек суперконденсаторов «ТЭЭМП» более чем на 40% — с 2,7 В до 3,8 В. Благодаря этому, компания сможет уменьшить размеры суперконденсаторных модулей с сохранением их характеристик и увеличить их рабочее напряжение.

Кроме того, применение нового электролита повысит эффективность работы суперконденсаторов при температурах до -60°С. Арктическое применение модулей ООО «ТЭЭМП» — одно из перспективных направлений развития технологии.

«Рынок суперкондесаторов растет достаточно быстро. При этом увеличивается не только его объём, но и эффективность представленных устройств. Именно поэтому ускоренное развитие и совершенствование технологий — один из наших главных приоритетов. Я уверен, что опыт, знания и компетенции сотрудников НИТУ «МИСиС» гарантируют успешное завершение разработки нового органического электролита. Этот контракт повысит характеристики и востребованность нашей продукции на рынке. И позволит наладить производство более компактных и эффективных пусковых систем для тяжелого транспорта и дизель-электрических станций», — отметил генеральный директор компании «ТЭЭМП» Сергей Курилов.

Другая часть работ НИТУ «МИСиС» будет связана с созданием новых вариантов электролита тропического исполнения, который позволит суперконденсаторам эффективно работать при температурах до +85°С. Планируется, что работы будут завершены в третьем квартале 2018 года.

«Успешно развиваясь по модели «Университет 4.0», НИТУ «МИСиС» является не только одним из лучших научно-образовательных центров страны, но и динамично развивающейся площадкой для инновационной деятельности, которую наши ученые ведут совместно с представителями бизнес-сообщества. Созданная на кафедре физической химии НИТУ «МИСиС» под руководством профессора Михаила Астахова новая технология имеет широкие возможности применения в различных отраслях: экологически чистом транспорте, грузоподъёмной строительной технике, системах бесперебойного питания и регулирования качества энергии, а также в импульсной и медицинской технике», – отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.