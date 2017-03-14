Luxms запускает облачное решение Luxms BI на платформе облачных сервисов SkyFORS

Luxms и «Форс Дистрибуция» объявили о завершении работ по интеграции системы визуального управленческого контроля Luxms BI с платформой облачных сервисов для сред баз данных и приложений «SkyFORS». Как рассказали CNews в компании, в результате интеграции группа компаний Luxms предлагает заказчикам интерактивную визуализацию ключевых показателей по модели облачных сервисов.

«Мы провели ряд испытаний нашего программного комплекса в облаке SkyFORS – сказал Артём Марченко, директор по разработке ГК Luxms. – На больших объёмах данных Luxms BI показала стабильную работу и высокое быстродействие».

Облачное решение Luxms BI решает задачу принципиально лёгкой управленческой аналитики для лиц, принимающих решения. Обеспечивается быстрый доступ к информационным панелям, сквозной контроль нормативов, мощные средства визуализации на картах, «сверление» данных. Данные собираются автоматически из различных учётных систем, благодаря эффективной облачной архитектуре SkyFORS визуальные отчёты могут быть качественно обогащены данными, собранными, в том числе, из открытых источников.

Сергей Шестаков, генеральный директор ГК Luxms, отметил: «Использование платформы Luxms BI на базе облачных сервисов позволит наладить наглядное представление отчётности для акционеров, маркетинговой информации и любых корпоративных данных, которые заказчик готов разместить в защищённом облаке. Может быть организован удобный визуальный мониторинг рынка, биржевой информации, СМИ, открытой статистики».

Пользователи могут за несколько минут создавать интерактивные, наглядные презентации с отображением ключевых показателей и оперативно делиться ими с коллегами с помощью облачных технологий.

Luxms BI на базе SkyFORS поможет постепенно перевести статистическую отчётность, которая размещена в виде html страниц и PDF файлов на веб-порталах заказчика, в интерактивный визуальный формат.

Преимуществом такого интегрированного решения является и то, что используемое аналитическое программное обеспечение полностью разработано в РФ. Это позволяет оперативно реагировать на потребности заказчика по визуализации управленческих показателей на прикладном уровне, сочетая это с высочайшей надежностью и возможностью увеличения отдачи от уже используемых баз данных и приложений.

Облачное решение визуального контроля Luxms BI позволит получить быстрые и гарантированные результаты и заложить основу для дальнейшего развития инструментов визуального контроля, как для внутренних, так и для внешних потребителей.

«Платформа SkyFORS позволяет российским разработчикам ПО развивать свой практический опыт по продвижению собственных приложений по облачной модели, а также наиболее естественным образом интегрировать их с облачными сервисами третьих производителей, ориентированными на решение задач по управлению данными, – сказал директор по технологиям «Форс Дистрибуция» Андрей Тамбовский, – Благодаря такому сотрудничеству решения наших партнеров становятся востребованными у широкого круга заказчиков».