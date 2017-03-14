Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах

Gemalto и IER объявили об объединении усилий для создания Fly to Gate, системы комплексного самообслуживания для путешественников в аэропортах.

Авиаперелеты находятся на подъеме; в 2016 году этот сектор насчитывал 3,8 млрд. пассажиров, а согласно Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA2) ожидается, что к 2035 году это количество увеличится вдвое. Это означает, что в данной отрасли и у соответствующих органов власти возникнет необходимость развертывать автоматизированные решения для оптимизации пассажиропотока, гарантируя при этом строгое соблюдение безопасности.

Fly to Gate отвечает растущей потребности путешественников в самообслуживании и позволяет сделать их путь от порога дома до трапа самолета максимально удобным и простым. Типичное решение Fly to Gate для организации вылета, предоставляет путешественникам выбор: прохождение регистрации с помощью мобильного устройства или полностью автоматизированные терминалы самообслуживания, пункты сбора багажа, пограничный контроль, охранные и посадочные пункты пропуска пассажиров.

Это инновационное предложение, сочетающее в себе оборудование и услуги самообслуживания IER с решениями Gemalto по управлению прохождением пограничного контроля, открывает быстрый и безопасный путь через аэропорт посредством биометрических проверок.

Fly to Gate поддерживает мультимодальную биометрическую верификацию, включая распознавание лиц, надежную проверку документов и прямую интеграцию с иммиграционными системами, что обеспечивает строгие стандарты безопасности и исключительную эффективность работы аэропортов и авиакомпаний.

Данное решение является достаточно гибким для того, чтобы полностью соответствовать всем требованиям, которые предъявляются индивидуальному служащему аэропорта, и имеет необходимый потенциал для автоматизации практически всех процессов взаимодействия с путешественниками. Тем, что пассажир самостоятельно проводит регистрацию в аэропортах, сотрудничество Gemalto и IER позволяет не только сокращать очереди в аэропортах, но и снижать стресс и напряжение, связанные с путешествиями по воздуху. Аэропорты и авиакомпании тоже получают выгоду от улучшенного обслуживания клиентов, поскольку путешественники могут проводить больше времени в развлекательных центрах и магазинах.

Максим Бульвен (Maxime Boulvain), исполнительный директор IER, сказал: «Быстрый рост числа пассажиров, создающий благоприятные возможности как для аэропортов, так и для авиакомпаний, неразрывно связан с потребностью в более строгом пограничном контроле и обеспечении безопасности. Наше новое партнерство между IER и Gemalto решает эту глобальную проблему благодаря использованию инструментов и методов автоматизации мирового класса, повышающих качество обслуживания клиентов посредством внедрения последовательных процедур идентификации и проверки документов, что в итоге максимизирует и коммерческие доходы».

Фредерик Тройани (Frédéric Trojani), исполнительный вице-президент отдела государственных программ в Gemalto, отметил: «Все более растущее стремление путешественников к процессу регистрации на базе самообслуживания через автоматизированные терминалы становится совершенно очевидным; об этом свидетельствует тот успех, которым пользуется электронная авторизация, онлайн-регистрация и автоматизированные пограничные пропускные пункты (eGates). Решение Fly to Gate впервые дает нам шанс воспользоваться всеми преимуществами этой тенденции, благодаря сотрудничеству с ведущими партнерами, решения которых множество раз доказывали свою эффективность и надежность».