«Элвис-НеоТек» запускает партнерскую программу

Компания «Элвис-НеоТек», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных решений в области систем безопасности и бизнес-мониторинга, объявила о запуске новой инициативы для стимулирования роста бизнес-партнёров на рынке систем безопасности. Как рассказали CNews в «Элвис-НеоТек», партнерская программа ориентирована на новых и существующих партнёров компании.

Основная цель программы — увеличение роста бизнеса партнеров за счет расширения ассортимента предлагаемых решений, совместного участия в технологических проектах и разработки коллективных решений.

Партнерская программа предоставляет возможность партнерам воспользоваться компетенциями и наработанным опытом «Элвис-НеоТек», вырабатывать наиболее эффективные технические решения, а также принимать участие в отраслевых проектах, вхождение в которые ранее сопровождалось технологическими барьерами, сообщили в компании.

В партнерской программе предусматриваются механизмы обучения специалистов партнера, направленные на оптимизацию работы и взаимодействия партнера с технической поддержкой компании.

Важным стимулом для партнеров в продвижении решений «Элвис-НеоТек» является возможность получения набора экономических преимуществ, соответствующих статусу партнерского взаимодействия, подчеркнули в компании.

«Потенциал нашей компании и гибкий подход к развитию партнерской сети дают возможность предложить партнерам уникальные условия для сотрудничества. Участие в партнерской программе “Элвис-НеоТек” позволит нам разделить совместный успех», — считает Михаил Чичварин, коммерческий директор «Элвис-НеоТек».