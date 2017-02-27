«Российский квантовый центр» совместно с партнерами из Италии разработает систему квантовой криптографии для электромобилей

«Российский квантовый центр», итальянские компании Interactive Fully Electrical Vehicles (I-FEVS) и Istituto P.M. (IPM) объявили, что они будут совместно разрабатывать системы квантовой защищённой связи для следующего поколения электрического транспорта всех типов. Соответствующее соглашение подписали гендиректор РКЦ Руслан Юнусов, президент I-FEVS Пьетро Перло и президент IPM Константин Звездин, сообщили CNews в «Российском квантовом центре».

В последние годы на дорогах появляется все больше и больше электрических машин, беспилотные автомобили проходят испытания во многих развитых странах. Чтобы снизить риск аварий, требуется развитая электронная система связи между такими машинами, считают в РКЦ. С одной стороны, такие системы «общения» автомобилей позволяют почти исключить ДТП, но с другой — беспилотные машины могут стать уязвимыми для перехвата управления злоумышленниками. Решением проблемы может быть квантовая криптография.

I-FEVS разрабатывает архитектуру новых европейских микроэлектромобилей в сотрудничестве с партнерами из ЕС, России и Китая. На средства Еврокомиссии компания уже создала городской микроэлектромобиль I-FEVS 4WD, который используется для отработки технологических решений.

«Российский квантовый центр», который уже реализует проект квантовой криптографии в банковской сфере, будет разрабатывать для них подобную систему защиты информации, а компания IPM создаст для неё инженерные решения.

«Мы гордимся сотрудничеством с нашими коллегами из I-FEVS и IPM, это первый для нас проект в сфере автомобилестроения, мы с нетерпением ждём начала работы с партнерами», — заявил Руслан Юнусов.

Он отметил, что это сотрудничество позволит усилить развитие ряда проектов в сфере создания дешёвых решений в области квантовой криптографии для беспилотников, которые финансируются Минобрнауки РФ.

«Мы рады возможности работать вместе с РКЦ и IPM, это позволит внедрить новейшие технологии для нашей платформы EU-Moby», — отметил Пьетро Перло. Президент IPM Константин Звездин со своей стороны добавил: «Мы полностью уверены, что наше партнёрство откроет двери для прорыва квантовых технологий в автомобилестроение».