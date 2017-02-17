КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век»

Компания «Инверсия» объявила о завершении в КБ «Кубань Кредит» проекта по миграции с автономных систем автоматизации ритейла. В ходе проекта сотрудники банка совместно со специалистами компании выполнили работы по переводу бэк-офисного функционала карточных и депозитных операций физических лиц из сторонней системы компании «Юнисаб» в ЦАБС «Банк 21 Век», сообщили CNews в «Инверсии».

По словам директора «Инверсия Юг» Александра Соколова, столь масштабный по объёмам выполненных работ и подвергшихся миграции данных проект был бы невозможен без активного участия и нацеленности на достижение результата специалистов банка.

КБ «Кубань Кредит» — банк Краснодарского края, работающий на финансовом рынке региона с 1993 г. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц (64,3%). Банк расширяет спектр своих предложений для розничного рынка, что требует освоения нового программного обеспечения, позволяющего решать весь спектр задач, связанных с интернет-банком, мобильным банком, передачей и хранением клиентских данных.

В условиях кризиса и усиления внимания регулирующих и контрольных органов всё больше банкиров стали понимать, что ведение в одной системе «в одном флаконе» корпоративного и розничного бизнеса, помимо очевидных технологических преимуществ, снижает издержки на ИТ и риски не предоставить вовремя проверяющим полные и корректные данные, отметили в «Инверсии». Так, в период 2015-2016 гг. стартовали сразу несколько проектов в банках, которые ранее не оптимально использовали возможности ЦАБС «Банк 21 Век», по миграции c автономных систем, автоматизирующих розничный и карточный бизнес. Ранее проекты уже завершились в АКБ Алмазэргиэнбанк и банке «Екатеринбург». В наступившем году тренд продолжается, отметили в компании.