Dyson открыла новый технологический центр в Сингапуре

Компания Dyson объявила об открытии нового технологического центра в Сингапуре, объединяющего производственную площадку и новейшие научно-исследовательские лаборатории. Новый центр расположен в самом сердце стартап-кластера рядом с Национальным университетом Сингапура. Инвестиции в размере £330 млн позволили собрать последние достижения в области программного и аппаратного обеспечения для разработки технологий будущего, сообщили CNews в Dyson.

«В новом центре я встретил много молодых инженеров, которые участвуют в создании инновационных продуктов Dyson, — поделился впечатлениями министр торговли и промышленности Сингапура С. Исваран (S. Iswaran). — Было очень приятно узнать, что команда специалистов из Сингапура столь активно вовлекается в разработку технологий и продуктов этой компании».

Как отмечается, в технологическом центре научно-исследовательского парка Сингапура Science Park I и на заводе на промышленной площадке West Park, где сосредоточено производство двигателей с цифровым управлением, работают 1100 сотрудников Dyson. Компания планирует увеличить штат инженеров на 50%, а также открыть 160 позиций для инженеров-исследователей в ближайшие пять лет.

Dyson постоянно находится в поиске высококвалифицированных специалистов на таких направлениях, как сетевые технологии, двигатели, датчики, электроника, робототехника, навигационные системы, ПО и технологии очистки воздуха. Активно инвестируя в разработку новых технологий, компания, в то же время, уделяет пристальное внимание созданию оптимальных условий для работы и развития сотрудников.

«В Сингапуре талантливые специалисты разрабатывают технологии в области искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники, гидроаэродинамики и видеосистем, — отметил основатель компании Джеймс Дайсон (James Dyson). — Всё это помогает нам постоянно оптимизировать устройства Dyson».

«Одни из приоритетных направлений развития компании — сетевые технологии и “умные” устройства. Благодаря этому в технологическом центре в Сингапуре появятся рабочие места на таких направлениях, как искусственный интеллект, машинное обучение и разработка ПО. Это раскроет для начинающих специалистов Сингапура потенциал инженерного искусства и поможет нам построить в стране инновационную экономику», — считает доктор Бех Сван Джин (Beh Swan Gin), председатель Совета по экономическому развитию Сингапура.

По данным Dyson, компания ежегодно продаёт более 13 млн устройств в 75 странах. При этом используется 4 млрд деталей от более чем 500 поставщиков. За последние четыре года объём продаж компании вырос в два раза. Ещё через четыре года ожидаются аналогичные показатели по его увеличению. В центре управления поставками технологического центра отображается информация о логистике в режиме реального времени. Это позволяет сотрудникам Dyson оперативно реагировать на любые изменения, снижая риск сбоев в системе снабжения производства.

«Потребительские привычки людей меняются, и вслед за ними меняется наша цепочка поставок. Центр управления позволяет в реальном времени контролировать надёжность устройств и своевременность поставок. Это даёт гарантию, что клиенты вовремя получат качественные продукты», — Джим Роуэн (Jim Rowan), директор компании Dyson по производству.

Новый технологический центр находится вблизи промышленной площадки West Park. Здесь каждые 2,6 секунды с конвейера сходит готовый запатентованный высокоскоростной двигатель Dyson с цифровым управлением, рассказали в компании. Благодаря экспертизе сингапурских специалистов в области современного автоматизированного производства, электродвигатели изготавливаются с помощью сверхточных роботов.