Treolan внедрил Web Service Advisor HPE на портале B2B

Treolan объявил о том, что стал первым дистрибьютором, внедрившим Web Service Advisor HPE на портале B2B. Как рассказали CNews в компании, Web Service Advisor – это новый интерфейс, позволяющий партнерам автоматизировать предложение пакетов сервисных услуг к оборудованию Hewlett Packard Enterprise на своих порталах, В2В-ресурсах, интернет-магазинах. Вендор предоставляет партнеру защищенный доступ к своим базам данных, а также набор скриптов и программных методов для получения информации об оборудовании HPE.

В режиме реального времени по коду модели или серийному номеру устройства можно узнать рекомендованные уровни сервиса, описание сервиса, прайс-лист и доступность для данной страны.

Также по серийному номеру купленного оборудования можно получить информацию об имеющейся гарантии (или расширенной поддержке) и рекомендованном пост-гарантийном обслуживании.

Похожий сервис уже был реализован на портале B2B Treolan, но все данные вводились лично продакт-менеджерами, что отнимало много времени и не позволяло уделить больше внимания другим задачам. С внедрением интерфейса HPE Web Service этот процесс значительно упрощается.

«Treolan – наш давний партнер, с которым за долгие годы сотрудничества мы реализовали немало сложных и интересных проектов, ведущих к росту совместного бизнеса, – сказал Дмитрий Пенязь, руководитель отдела инфраструктурных решений компании HPE в России. – У наших компаний схожие цели: желание постоянно двигаться вперед, вовлечение инноваций в текущую бизнес-модель и непрерывное совершенствование инструментов работы с каналом. Отмечу, что компания Treolan первой на рынке внедрила партнерский B2B-портал, который и по сей день считается одним из лучших в своем классе. С интеграцией нашего инструмента Web Service Advisor появилась возможность максимально упростить работу партнеров с комплексными решениями HPE».