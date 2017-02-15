«Крок» внедрил свыше 10 системных решений для «Центральной пригородной пассажирской компании»

Компания «Крок» и «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) подвели итоги комплексного ИТ-проекта, направленного на повышение управляемости бизнеса, финансовой эффективности и качества сервиса пассажирских ж/д-перевозок. Как рассказали CNews в «Крок», внедрение свыше 10 системных решений реализовано специалистами ИТ-компании, часть из них — разработана специально под проект. В целом реализация проекта позволила ЦППК справиться с ключевыми вызовами, стоящими перед бизнесом в области пассажирских перевозок.

«“Центральная ППК” поставила перед нами три ключевых цели: повышение качества обслуживания, обеспечение безопасности пассажиров и переход на новую модель безубыточности бизнеса. Несмотря на сложность задач и присутствие нестандартных решений, проект был реализован в срок, и мы с гордостью можем наблюдать, как поездки в электричках становятся удобнее для пассажиров, а управление бизнесом — проще для заказчика», — отметил Дмитрий Васильев, первый заместитель генерального директора компании «Крок», курирующий данный проект.

«Для того, чтобы добиться лидирующих позиций в сфере пригородных пассажирских ж/д-перевозок, необходимо вывести компанию на новый управленческий уровень. А именно — усилить контроль за обслуживанием сложной инфраструктуры и технологических процессов и повысить качество бизнес-аналитики для принятия более взвешенных административных решений. Внедренные технологии приблизили нас к желаемой цели», — сообщил Игорь Евдокимов, заместитель начальника управления ИТ «Центральной ППК».

В первую очередь, для проактивного управления процессами обслуживания пассажиров и реагирования на внештатные ситуации был создан ситуационно-аналитический центр (САЦ). Изменения в расписании поездов теперь автоматически выводятся на дисплеи на станциях. А отслеживание поломок билетопечатающих автоматов позволило в 12 раз ускорить время их ремонта и сократить издержки ЦППК на p120 млн в год (за счет сокращения числа безбилетных проездов), указали в компании. Кроме того, у пассажиров появилась возможность связи с диспетчером со станций благодаря колоннам «Пассажир-диспетчер» и системе IP-телефонии. Последняя также сократила затраты на корпоративную связь и повысила скорость взаимодействия сотрудников.

Для дополнительного обеспечения безопасности пассажиров была внедрена система управления обслуживанием и ремонтом технических активов ЦППК (подвижной состав, стационарное оборудование, сооружения). Решение позволяет минимизировать число технических сбоев, оперативно выявлять неполадки, накапливать статистику для оптимизации технологических процессов и обнаружения повторяющихся повреждений.

В рамках повышения операционной эффективности перевозчика создано единое хранилище данных. Ежедневно сюда загружается до 3 млн записей по проданным проездным документам и проходам через турникеты. Это ключевая система для формирования отчетности о доходах ЦППК, анализа трендов продаж и пр. Кроме того, эти данные можно использовать для прогнозирования пассажиропотока. Для заказчика это означает возможность более оптимального подхода к изменению расписания и планированию действий в нештатных ситуациях. Для полноценной работы хранилища внедрены корпоративная сервисная шина и единый для всего ИТ-пространства источник нормативных записей (включая общероссийские классификаторы, справочники РЖД и ЦППК).

Для обеспечения работы всех внедренных решений создана соответствующая ИКТ-инфраструктура. Это, в частности, проводная сеть передачи данных, которая объединила около 100 станций. При этом специалисты «Крок» не только проложили сети, но и внедрили оборудование для оптимизации трафика. Последнее, по отзыву заказчика, сократило загрузку каналов связи и оптимизировало их использование более чем в 2 раза.

В настоящее время «Крок» оказывает услуги техподдержки и сопровождения всей ИКТ-инфраструктуры ЦППК в режиме 24/7. Для непрерывности работы бизнес-сервисов, основанных на ИТ, используется система управления ИТ-ресурсами и услугами, которые предоставляются бизнес-пользователям службой эксплуатации или ИТ-подрядчиками ЦППК.