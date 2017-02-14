«Рэйдикс» обеспечила совместимость ПО для СХД с драйвером Broadcom SAS 9305-16i

«Рэйдикс» объявила о внесении в список совместимых компонентов адаптера главной шины SAS 9305-16i, представляющего большее количество портов SAS/SATA и лучшие показатели по IOps (операции ввода-вывода) при скорости передачи данных 12Гб/с. Как рассказали CNews в компании, SAS-адаптер, рассчитанный на работу с ресурсоемкими приложениями демонстрирует усовершенствованную «подключаемость» и более 1,5 млн IOps для высокотехнологичных устройств.

Широко применяемые в различных конфигурациях и клиентских задачах решения RAIDIX поддерживают все основные протоколы SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP). Используя возможности нового адаптера, RAIDIX полностью удовлетворяет требованиям производительности и масштабируемости, принятым в корпоративной среде.

Контроллер SAS 9305-16i HBA от Broadcom обеспечивает высокую «подключаемость»: до 1024 устройств SAS и SATA с 16 внутренними портами 12 Гб/с SAS, универсальную совместимость с SSD, HDD и ленточными устройствами, интерфейс PCI Express 3.0 х8 и производительность более 1,5 млн IOps для требовательных к ресурсам приложений, пропускная способность – до 6,5 ГБ/с при последовательном чтении.

SAS 9305-16i предоставляет увеличенное количество портов для систем хранения с прямым подключением и расширенные возможности для соединений по интерфейсу SAS/SATA. Синергия управляющего ПО RAIDIX и премиальных средств подключения позволяет конечным клиентам из различных отраслей избежать узких мест и задержек при работе корпоративного хранилища.