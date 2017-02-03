MoneyMan внедрил решение Genesys BEP

MoneyMan объявил об успешном внедрении платформы Genesys BEP. Как рассказали CNews в компании, переход на новую телекоммуникационную платформу позволил автоматизировать процессы, и тем самым в 3 раза сократил время обслуживания клиентов, что привело к увеличению пропускной способности контактного центра, росту количества обрабатываемых звонков без потери качества обслуживания.

В рамках проекта были внедрены решения отчетности и аналитики, IVR и системы для работы службы взыскания компании. Новая платформа позволяет отсеивать автоответчики и занятые линии абонентов, подключая сотрудников к разговору в момент, когда клиент берет трубку.

Совместно с интегратором, компанией Altuera, MoneyMan выбрал гибкую методологию внедрения. На реализацию проекта и отладку всех процессов ушло около 2 месяцев, включая разработку функциональных и технических требований, согласование, развертывание всей инфраструктуры и интеграцию, а также процесс обучения персонала.

«Благодаря платформе Genesys мы в разы увеличили количество обрабатываемых заявок внутренней службой взыскания компании. При этом количество операторов осталось неизменным, — отметил Александр Васильев, руководитель департамента по работе с проблемной задолженностью компании MoneyMan. — Новое решение позволило не только в значительной мере сократить стоимость обработки исходящих звонков, но и получить существенный рост объема сборов по просроченным займам».

«В проекте было развернуто решение от Genesys, преимуществами которого является наличие в составе пакета дополнительных функциональных модулей для решения различных бизнес-задач. В данном проекте был задействован модуль аналитической отчетности Genesys Info Mart. Преднастроенный пакет Genesys BEP позволяет существенно сократить сроки развертывания, и сконцентрировать усилия интегратора на тонкой настройке бизнес-логики, без риска срыва сроков проекта» - сказал Александр Богаченко, генеральный директор Altuera, компании-партнера Genesys по развитию и внедрению сервисов дистанционного обслуживания.