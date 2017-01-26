В ресторанах «IL Патио» внедрили систему электронного меню Menuforyou

Компания Menuforyou и «Росинтер Ресторантс» заключили соглашение о переводе сети ресторанов «IL Патио» на систему электронного меню Menuforyou.

Как рассказали CNews в Menuforyou, на принятие решения о переводе сети «IL Патио» на систему электронного меню повлияла положительная динамика по росту среднего чека, повышение скорости обслуживания (оборачиваемости столов), наличие системы контроля и мотивации персонала на базе мобильных терминалов «Цели», а также расширенной системы аналитики по продажам и сервису.

Наталья Сорокина, директор по операционной деятельности «Росинтер Ресторантс», высоко оценивает потенциал данного программного комплекса, который автоматизирует процесс управления и создает единую сетевую платформу для контроля и мотивации персонала, позволяет руководителям разного уровня на своем смартфоне с помощью приложения в режиме онлайн контролировать динамику («прогресс») выполнения планов продаж каждого ресторана/сотрудника.

Александр Захаров, коммерческий директор «Menuforyou» считает, что уже в первом-втором квартале 2017 г. ресторанные сети и отдельные рестораны начнут активно внедрять разработанные компанией программные решения, следуя положительному опыту «Росинтер Ресторантс» и необходимости использования новых систем управления и автоматизации, без которых сегодня бизнесу невозможно решить многие актуальные задачи и добиться конкурентных преимуществ в условиях быстроменяющегося рынка.

Новый формат сервиса уже доступен в ресторанах «IL Патио» в Москве, Котельниках, Люберцах и Ставрополе.